Украинцам хотят запретить брать детей на охоту: в чем суть законопроекта и почему в ЕС обеспокоены

В Раде работают над законопроектом, которым хотят запретить брать детей до 18 лет на охоту. Психологи такую инициативу приветствуют, а вот представители охотничьей отрасли уверены – это лишь популизм, пользы от документа не будет.

OBOZREVATEL разобрался, в чем суть законодательной инициативы, действительно ли досуг на охоте с родителями может навредить детям и станет ли запрет панацеей для психологического здоровья несовершеннолетних украинцев.

Законопроектом №3563 предусматривается запрет на охоту в присутствии детей. Их хотят защитить от нравственных страданий, чтобы жестокое обращение с животными не воспринималось как нормальное в повседневной жизни. Также в Раде переживают и за жизнь несовершеннолетних, отмечая, что во время охоты есть риск получить травму или погибнуть.

Инициатором документа является нардеп Александр Дубинский, которого недавно исключили из фракции "Слуги народа". Несмотря на это монобольшинство не против этой инициативы.

"Законопроект правильный, независимо от специфики автора", – прокомментировала заместитель председателя фракции, нардеп Евгения Кравчук.

За нарушение соответствующих правил охоты хотят установить наказание:

штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов граждан (1700-3400 грн);

в случае повторного нарушения предлагают штрафовать от 200 до 300 необлагаемых минимумов (3400-5100 грн) с конфискацией оружия и других орудий, которые использовались во время охоты, или лишением права охоты на срок до 3 лет.

Психологи считают, что в Украине давно надо заговорить о жестокости к животным, ведь большинство преступлений, совершенных людьми на сексуальной почве, начинались с нанесения вреда животным.

В комментарии OBOZREVATEL психолог Лариса Волошина отметила пользу документа и сказала, что главное здесь не наказывать нарушителей, а доносить до граждан, что жестокие действия в присутствии детей могут приводить к серьезным заболеваниям.

"Детская психика не может различить добро и зло, она не понимает, что такое смерть. Любое жестокое обращение с животными дети воспринимают как нечто само собой разумеющееся... Безусловно, мы относимся к охоте как к определенному виду деятельности человека. Сами охотники говорят, что это спорт. Но совершенно ясно, что в этот спорт, который связан со смертями, не надо втягивать детей. Это Украине только пойдет на пользу", – сказала Волошина.

Однако психолог добавила, что одним законопроектом проблему не решить, ведь отношения детей с животными куда шире, чем просто наблюдение за охотой.

"Мы не можем повлиять на вопрос, когда ребенок в селе наблюдает, как убивают животных, чтобы есть. Мы не отслеживаем жестокое обращение с животными... В том и проблема, что мы не можем сейчас сделать широкий закон, мы можем двигаться постепенно. Я думаю, что это вызовет возмущение и непонимание. В обществе нет понимания, что ребенка надо отстранить от жестоких вещей", – добавила Волошина.

Единственные соседи Украины, которые поддержали подобную инициативу, – это Польша. Но в Германии, Англии, Швеции, Норвегии и других странах Европы детей пускают на самостоятельную охоту с 12-14 лет.

В детских садах Дании вообще в присутствии детей убивают домашних птиц, уверяя, что главное быть честными, ведь малыши уже с детства знают, откуда берутся котлеты.

Федерация охотничьих и природоохранных ассоциаций Европейского Союза выразила обеспокоенность относительно инициативы Верховной Рады, отметив, что документом нарушаются конституционные права родителей на воспитание детей согласно их убеждениям.

В комментарии OBOZREVATEL и.о. президента Всеукраинской ассоциации охотников Виктор Червоный высказался против соответствующих запретов. Он убежден, что нардепы подписывают такие документы в погоне за популярностью.

"Родители на охоту берут детей с того возраста, с которого считают нужным. И дети просто наблюдают, принимают участие без оружия с соблюдением всех правил и техники безопасности. И это воспитывает как раз нормальное отношение и к животному миру и к самой охоте. Я своего сына с 14 лет брал. Это, поверьте мне, значительно лучшее времяпрепровождение, чем за компьютером. По законопроекту – депутаты сегодня, к сожалению, не подготовлены и подписывают в погоне за популярностью все, что им подсовывают. Этот законопроект чисто популистский", – считает Червоный.

Он надеется, что в ВР не хватит голосов для поддержки документа, ведь развитие охоты – это решение продовольственных и хозяйственных вопросов, развитие туризма.

Проект закона уже вносили в повестку дня парламента на прошлой пленарной неделе, но до его рассмотрения в сессионном зале не дошли. Позиции народных депутатов и представителей отрасли различаются, как и законодательное урегулирование вопроса в других странах.