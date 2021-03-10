Степанов назначил одиозного экс-регионала Шипко директором Национального института рака

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назначил народного депутата-регионала VII и VIII созывов Андрея Шипко директором Национального института рака.

Как сообщила в Facebook народный депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина, Шипко 15 лет работает исключительно на государственных должностях, зато имеет роскошные дома, квартиры, много недвижимого имущества и элитных авто.

"Степанов уже тянул этого человека раньше на главу Национальной службы здоровья Украины. Публичный резонанс тогда остановил этот беспредел", – отметила нардеп.

Известно, что Шипко является бизнес-партнером нардепа от группы "Довіра" Олега Кулинича, человека президента холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

По данным информированных источников, Кулинич рассказывает в кулуарах Рады, как они вместе с Шипко будут делить бюджет Института рака.

В 2013 году журналисты сфотографировали переписку тогда еще депутата Шипко в Верховной Раде. Не имея никаких на то полномочий, он "решал" вопрос "лицензирования медпрактик".

Также, по данным движения "Честно", Шипко был фигурантом коррупционных расследований. В частности, община Днепра требовала вернуть детсад, проданный окружением Шипко.

Между тем жена Шипко Ирина под видом реконструкции построила клубную пятиэтажку в исторической части Днепра.

Кроме того, Шипко известен тем, что голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года.

Один из последних "подвигов" политика случился летом 2020 года – вечером 8 августа на реке Самара в Новомосковске Днепропетровской области Шипко на своем катере протаранил плавсредство и скрылся с места, не оказав помощи травмированным пассажирам тонущего судна.

По словам свидетелей, увидев, что есть пострадавшие, которые лежат без сознания и не подают признаков жизни, экс-нардеп и по совместительству доктор медицинских наук, не предоставив никакой помощи пострадавшим, скрылся с места аварии.

Две пострадавшие женщины с катера попали в хирургическое отделение одной из больниц Днепра в состоянии средней тяжести. У одной из них была сломана челюсть, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. У второй пострадавшей – ушиб позвоночника и сломанные ребра.

Тогда потерпевшие и их адвокат заявляли, что дело пытаются замять.