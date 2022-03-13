Украинцы, покидающие Украину из-за войны, могут выбрать/получить один из трех статусов:

1) беженец

2) временная защита по Директиве

(04.03.2022 г. Советом ЕС принято решение об активации действия Директивы для украинцев Council Implementing Decision (EU) 2022/382 of 4 March 2022)

3) турист

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ВАЖЛИВО

При перетині кордону не потрібно ОДРАЗУ визначати свій статус.

Стисла характеристика статусів

1) Біженець

Перетнувши кордон, українці мають право подати заявку на притулок (отримати статус біженця). Але, поки таку заявку розглядатимуть, доведеться залишатися у тій країні, де така заявка була подана.

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Процедура іноді триває кілька місяців і весь цей час не можна переміщатися в інші країни ЄС - до отримання рішення.

2) Тимчасовий захист за Директивою

Статус надається одразу і автоматично після перетину кордону без тривалих формальностей строком на один рік.

Якщо обставини триватимуть, то дія тимчасового захисту автоматично буде пролонгована на півроку і далі - до трьох років. Якщо ситуація покращиться раніше, до спливу одного року, захист може бути припинено.

Після отримання Тимчасового захисту можливо іхати у ту країну ЄС, де буде зручніше знайти місце проживання. Надалі такі громадяни матимуть право подати заявку на притулок.

3) Турист

Статус туриста залишається протягом 90 днів з дати в’їзду і така особа повністю самостійно забезпечує своє перебування у країні ЄС, не має права працювати.

Чи потрібно одразу просити статус біженця?

Ні, не потрібно. Доцільно скористатися Тимчасовим захистом за Директивою.

Тимчасовий захист поширюється на три категорії осіб:

1) громадяни України, які проживали на її території станом на 24.02.2022 р. Та змушені були залишити свої домівки через вторгнення російськіх військ

2) особи, які мають політичний притулок в Україні

3) члени сімей перших двох категорій

(Чоловік/дружина (включно з фактичними шлюбними відносинами, але, якщо їх визнає держава-член ЄС, до якої в’їзджають), неповнолітні діти, інші близькі родичі, якщо вони проживали разом і були залежними від людини з перших двої категорій).

Разом з тим, в залежності від рішення владі кожної окремої країни ЄС громадяни України, які виїхали до ЄС незадовго до 24 лютого, рятуючись від можливої війни, або якщо вони були у відпустці або у відряджені в ЄС також можуть претендувати на Тимчасовий захист.

Які права надає тимчасовий захист?

1) перебувати на території ЄС протягом часу дії Директиви з правом проживання

2) доступ до ринку праці

3) соціальна та медична допомога

4) освіта

Під доступом до роботи розуміють не лише можливість працювати, але також займатися підприємництвом, відвідувати курси підвищення кваліфікації чи здобуття нової професії.

Діти, які прибули без батьків або інших родичів, отримують право на опікуна та доступ до шкільної освіти.

Для того, щоб скористатися цими правами,

необхідно звернутись до органів влади тієї країни ЄС, в яку ви прибули, та які займаються питаннями тимчасового захисту.

В різних державах це можуть бути різні установи, тому потрібно зорієнтуватися на місці.

Бережіть себе та своїх рідних.

Все буде УКРАЇНА!