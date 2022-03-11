События последних дней, которые происходят в родном для меня Мариуполе, заставили переосмыслить тактику и замыслы Кремля и оккупационных войск. Скажу честно, по мере написания этого текста и развивая логические цепочки, у меня стыла кровь в жилах...

Обстрел центрального роддома, сбрасывание 15 марта запрещённой всеми Конвенциями мощнейшей авиабомбы на центр города, постоянные обстрелы из "Градов" жилых массивов города (где плотность населения максимальная), обстрелы мест сбора населения для эвакуации через "договоренные" заранее "зелёные коридоры " , уничтожение за последние 10 дней при помощи авиаударов всех коммуникаций и гражданской инфраструктуры говорит об одном:

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путлер решил повторить сценарий февраля 2015 года. Только гораздо в более извращенной и бесчеловечной форме.

Тогда, как мы помним, около Дебальцево при помощи регулярных войск РФ была взята в котёл крупная группировка ВСУ.

Как подобное смогло произойти и не обошлось ли без предательства высшего руководства Украины до сих пор существует множество версий подозрений, основанных на показаниях военных, которые попали в окружение.

Но сейчас не об этом.

Именно попадание в "котел" и риск гибели тысяч украинских солдат стало причиной принуждения Порошенко подписать т н. "Минск-2", реализация которого означала не только федерализацию Украины и созданием де-факто российского анклава в составе Украины со своими судами, прокуратурой, таможней и неподконтрольной Киеву власти, но и своей армией из двух армейских корпусов, которые Россия создала там и оснастила военной техникой за 7 последних лет.

Но и угрозой государственности Украины в целом, т.к. имела главной целью спровоцировать т.н. "эффект Домино", когда и другие области, особенно приграничные, захотят иметь полную автономию от Киева, вести экономическую деятельность как ей заблогорассудится , контролировать самим контрабанду и прочие "пряники" свободной жизни.

При этом получать гарантированное финансирование из общегосударственного бюджета на покрытие нужд пенсионеров, чиновничьего аппарата и делегировать ещё в Верховную Раду своих представителей.

Список, конечно, не полный.

Отказ Зеленского признать и выполнить фактическую капитуляцию образца 2015-го и стал триггером для путлера объявления полномасштабной войны Украине.

Только вот разгромить ВСУ и захватить Киев за 96 часов, как предсказывала хваленная американская разведка, оккупационным войскам не удалось.

Наоборот, за первые две недели боевых действий оккупационные войска понесли колоссальные потери в технике и живой силе, превышающим их все "специальные операции" вместе взятые, начиная со второй Чеченской кампании.

Рядовые граждане также не стали встречать с хлебом-солью даже в откровенно "пророссийских" регионах на юге и востоке страны, как предрекали советники Путина и "социлоги"и отказываются брать подарки от оккупантов под адом "гуманитарной помощи".

Наоборот, даже те граждане, одурманенные российской пропагандой за последние 8 лет, голосование за ОПЗЖ и прочие реинкарнации "Партии регионов", очень быстро почувствовали и ощутили на себе все прелести "рус@кого мира" , которые несут только смерть, нищету и унижение.

Осознав бесперспективность быстрого окружения крупных городов и захвата Киева, увязнув в позиционных боях на подступах к столице путлер перешёл к плану "Б".

А именно - полному окружению Мариуполя, планомерному, но неспешному уничтожению гражданского населения и создания там гуманитарной катастрофы, которая грозит смертью если не от бомб и снарядов, то от голодной смерти 400 тысячам мирных граждан, которые оказались сегодня в заложниках у оккупантов.

Путлер прекрасно понимает, что без закрытия неба над Украиной странами НАТО , ВСУ не смогут перебросить столь необходимое подкрепление в ближайшее время и отбить город.

Потому как это абсолютная степь, где нет лесов (Володарский лес не в счёт, он небольшой, растительного там невысокая, а населённые пункты уже под контролем оккупантов). С моря также нет возможности доставить даже продовольствие, т.к. там господствует корабли оккупантов, как и в Чёрном море.

Наша авиация, демонстрирующая эффективность в разгроме военных колон оккупантов на севере страны, слишком малочисленна и уязвима для систем ПВО противника, которой в тот район было переброшено в избытке. Ведь до границы с Россией от Мариуполя всего 80 км и вся она под контролем оккупационных войск ещё с 2014-го.

В ставке оккпауионных войск уже осознали и беспесперктивность быстрого штурма и взятия Киева, что также было первоочередной задачей изначально.

Увязнув в боях в Ирпене, Буче, Гостомеле и неся колоссальные потери от плана быстрого захвата Киева , пр видимому, пока решили отказаться.

К тому же довольно эффективно проявила себя и система ПВО столицы, которая уже сбила немало самолётов противника, который наносил ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре в первые дни боев в попытке скинуть власть в Киеве и убить Зеленского при помощи ДРГ.

Именно этим, как мне кажется, и объясняется относительное затишье в столице в последние дни.

Путину не жалко срочников, которых кинули как пушечное мясо. Не жалко ему и сотен единиц боевой техники, которую планомерно уничтожают "Байрактары".

Все это неважно и они служат лишь для отвлечения внимания и расстягивания сил ВСУ., а также создания эйфории в украинском обществе от "пиррровых" побед.

Сейчас для Путина важно одно - планомерно, днем за днем уничтожать гражданское население и инфраструктуру Мариуполя и не подпускать подкрепление.

Но главное - не позволять гуманитарным конвоям с продовольствием попасть в город, где остатки продовольствия подходят к концу.

Как сказал мне мой родственник вчера, чудом дозвонившись впервые за 8 долгих дней томительного ожидания, в городе функционирует лишь один продовольственный магазин.

Остальные разграблены мародерами.

Особенностью города , как и всего региона, является то, что абсолютное большинство граждан являются либо пенсионерами, либо бюджетниками, либо работниками металлургических предприятий империи Ахметова.

То есть с абсолютно невысокими зарплатами. А потому они не имели возможности запастись продуктами даже в первые дни боевых действий , когда такая возможность ещё была.

На это накладывается ментальность населения, которое не просчитывает возможных рисков и не готовится к худшему.

Что уж говорить, если мне приходилось заставлять свою маму, сестру и племянницу запасаться продуктами и орать в буквальном смысле на них в трубку, чтобы они подняли свой зад и пошли закупаться продуктами после того, как я перечислил им деньги. Слава Богу, успел. Но даже их они не не успели полностью потратить, как признался мне муж племянницы в телефонном разговоре. Никто просто не ожидал, что до такого дойдёт. И продукты уже заканчиваются.

У тех , у кого были запасы, они уже если не были сьедены, то частично пропали, т.к. электричества нет , а значит холодильники не работают уже минимум 8 дней.

Газа для приготовления также нет и люди готовят пищу на костре , рискуя попасть под обстрелы.

Но ещё хуже - отсутствие питьевой воды. Даже столь низкого качества, как водопроводная.

Две речушки, иначе мх и назвать нельзя, крайне загрязнены в принципе из-за многолетних сбросов металлургичеких предприятий. Но и в них вода сейчас в них грязная , т.к. период осадков и паводков.

Озёр там нет.

Непрекращающиеся ни на минуту обстрелы из "Градов" и артиллерии не позволяют коммунальным службам даже забирать с улиц трупы убитых граждан, что при потеплении грозит взрывом инфекций, которые будут разноситься бродячих собаками и насекомыми. В этом плане даже хорошо, что наступили холода и держится минусов температура.

Но бесконечно долго это продолжаться не может и счет уже идет на дни, максимум недели до начала массового голода в городе.

И тогда, если Зеленский не капитулирует до тех пор (а об этом уже заявил Кулеба на встрече с Лавровым в Турции), настанет новый Голодомор, со всеми вытекающими ужасами, о которых и писать не хочется.

Вот такой ужасный план капитуляции уготовил нам помесь Гитлера со Сталиным XXI века....

Прекрасно понимая, что именно ценность человечки жизней является главным приоритетом и для Зеленского, и для мягктотелых и нерешительных элит ЕС, которые не спешат вводить санкции против энергетического сектора РФ и продолжают ежедневно платить 1 млрд долларов кровавого диктатору для того, чтобы он смог удерживать Россию от экономического коллапса в краткосрочной перспективе и выплачивать премии своим карателям в Украине.

А ещё для того, чтобы тысячи людей, которые имеют там родных и близких, оказывали максимальное давление и выходили на протесты по всей Украине, чтобы заставить Зеленского дрогнуть и пойти на катиуляцию. А влудшем случае и свергнуть его через месяц-два, когда откроется вся правда об ужасах в Мариуполе.

Мариуполь, как и Дебальцево (которое по Минским соглашениям должно контролироваться Украиной и бои за которое продолжались и после подписания "Минска-2") , путлер, естественно не отдаст.

Для него это теперь та самая "игла" в "яйце" Кощея, от которой зависит его выживание. Выйти на границы Донецкой и Луганской областей ведь и была исходной объявленной целью после признания "днр" и "лнр".

Вода в Крым уже пошла.

Так что если даже не удастся захватить Николаев, это уже не столь важно. Корабли от Одессы уже вернулись в Крым, как сообщают в новостях. Штурм отменяется. Пока уж точно.

Путлер прекрасно понимает, что времени у него осталось крайне мало до тех пор, пока колоссальные потери "самой сильной армии в мире" удается скрывать от общества. А значит и возможных протестов матерей, которые до сих пор не знают, что их сыновей отправили на убой в Украину, включая срочников.

Так что если нам не удастся докричаться до толстокожих западных политиков через все возможные каналы, быть БЕДЕ... От которой украинское общество и Мир в целом будет оправляться не меньше, чем от Голодомора 1932-33 гг. и винить себя в том, что не предотвратили КАТАСТРОФУ.

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!