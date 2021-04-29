Стало известно, сколько россиян поддерживают оккупацию Крыма

Жители России продолжают поддерживать оккупацию Крыма, которую совершил президент Владимир Путин в марте 2014 года.

Как свидетельствуют результаты опроса “Левада-Центра”, 86% российских респондентов остаются истовыми сторонниками так называемого “присоединения” полуострова к Федерации. Причем, этот процент незначительно колеблется в рамках погрешности вот уже семь лет.

"Уверенно не поддерживает "присоединение" только 9%", – указано в сообщении социологов.

Интересно, что процент одобрения оккупации "зелёными человечками" доминирует в обеих группах: в тех, где считают, что Россия как государство движется по правильному вектору (97%) и в тех, где считают, что движется в неправильном направлении (78%).

При этом 69% опрошенных россиян считают, что оккупация Крыма принесла самой России больше пользы, чем вреда. Лишь 18% считают иначе – больше вреда, чем пользы.

Что касается нарушения международных соглашений, то 71% россиян убеждены, что оккупация Крыма никаких таких соглашений не нарушила, а 16% считают наоборот.

Отметим, что с 2014 года на территории РФ действует несколько крупных пакетов санкций, введенных США и Евросоюзом после захвата крымского полуострова. Большинство экономистов солидарны во мнении, что именно они стали причиной затяжного финансового кризиса в России, заметно усугубившего материальное положение среднестатистических граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Москва вернула Украине захваченные в Крыму вертолеты спустя семь лет.