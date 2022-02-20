США пообещали ответ России даже на "нынешнюю ситуацию среднего кипения" в Украине

Текущая ситуация на Донбассе и возле украинских границ, где сосредоточено 150 тысяч солдат регулярной армии ВС РФ, продолжает оставаться в центре внимания Вашингтона. США намерены реагировать внедрением антироссийских санкций, если Москва не предпримет фактических мер по снижению эскалации.

Об этом сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкена в эфире телеканала CBS. Штаты не готовы уступать часть территорий Украины, в которых заинтересован Кремль ради сдерживания войны.

"Москва продолжает держать ситуацию на низком или среднем уровне, но по-прежнему напряженной. На это также последует ответ Запада в виде санкций. Кремль предупрежден, что они приведут к невиданным последствиям для российской экономики. Но я как дипломат надеюсь, что нам удастся разрешить ситуацию без применения крайних мер, а уж тем более, чтобы танки не начали ехать, а самолеты не начали лететь с оккупационными целями", – заметил американский чиновник.

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При этом Блинкен пояснил, почему Запад использует предупреждения, а не вводит санкции уже в настоящее время, когда Россия продолжает угрожать соседнему государству. По его словам, "нажатие спускового курка" каковым являются антироссийские санкции, будет утрачен сдерживающий эффект.

"В то же время, мы также не хотим публично рассказывать, что именно мы собираемся делать, потому что это предупредит Россию. Он сможет более эффективно подготовиться к смягчению санкций. Так что все это очень хорошо продумано", – заверил Госсекретарь США.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский довольно жестко обратился к западным союзникам, призвав их быть более решительными, как в противлении России, так и включении нашего государства в состав НАТО.