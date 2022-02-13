США накажут Беларусь новыми санкциями за поддержку агрессии России

В Сенат США внесли законопроект, который предлагает наказать Беларусь санкциями за пособничество российской агрессии против Украины. Их введут, если страна позволит России использовать свою территорию для вторжения в Украину.

Автором законопроекта стал сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, сообщает на его сайте. Отмечается, что санкции предусмотрены как против Беларуси, так и любой другой страны, которая поддержит агрессивные действия РФ.

За какие действия против Беларуси введут санкции:

участие совместно с Россией во вторжении в Украину;

предоставление материальной, тактической или любой другой поддержки российскому вторжению в Украину;

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размещение на территории Беларуси российских войск, которые примут участие во вторжении в Украину;

работа с разведкой РФ во время ее вторжения в Украину;

приобретение или передача летального оружия, которое используется при вторжении в Украину.

В сообщении сказано, что Беларусь уже впустила на свою территорию тысячи российских военных, расширив таким образом их доступ к украинской границе.

США в сложившейся ситуации, считает сенатор Лэнкфорд, должны дать понять, что любая страна, которая поддержит попытки вторжения России в Украину получит ответ в виде жестких экономических и дипломатических санкций.

"Легче остановить войну, которая никогда не начиналась, чем закончить войну в процессе. Это сильная позиция, которую Америка может занять, чтобы противостоять России и Беларуси, поскольку они продолжают угрожать независимости Украины", – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия перебросила в Беларусь своих военных и технику в рамках учений "Союзная решимость – 2022". Они стартовали 10 февраля и должны продлиться ровно 10 дней, до 20-го.