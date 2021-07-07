Спецпредставитель главы ОБСЕ анонсировала выход из ТКГ

Специальный представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Хайди Грау готовится выйти из ТГК. Она занимала должность с декабря 2019 года.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил источник близкий к переговорному процессе. По его словам, официально об этом на заседании 7 июля объявлено не будет.

Вероятно, об этом сообщат 21 июля. Причина выхода Грау из ТГК не уточняется. По словам источника, ей уже нашли замену. Этот человек не является представителем США, но входит в состав ОБСЕ. Официального подтверждения данной информации пока не было.

Отметим, что должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ швейцарский дипломат Хайди Грау занимает с декабря 2019 года. Она заменила австрийского дипломата Мартина Зайдика.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава ОП Андрей Ермак ведет переговоры с заместителем американского госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд насчет участия США в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Их результаты станут известны после визита Владимира Зеленського в Соединенные Штаты.