Специальный закон об олигархах будет играть на руку российской пропаганде, – политолог

Отдельный закон об олигархах будет играть на руку российской пропаганде для дискредитации Украины. Кроме того, он противоречит европейской практике.

Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире телеканала "Украина24".

"Мы таким образом среди прочего подставляемся критике той же России, которая будет говорить: вот, смотрите, в Украине говорят о статусе олигархов, значит олигархия там правит бал. Российская пропаганда довольно быстро это подхватывает по собственному усмотрению", – сказал Магда.

Он отметил, что отдельный закон об олигархах противоречит европейской практике.

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"Я не припомню, в какой из европейских стран регулировалась роль олигархов в общественно-политической и экономической жизни. Но если мы строим европейское государство, то уважение к правам человека, оно должно быть абсолютно одинаковой безотносительно, или это олигарх, или это бездомный", – добавил Магда.

Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций.

По их мнению законопроект – неконституционный и нарушает базовые права человека. 10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков по требованию 4 фракций и уполномоченного по правам человека направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Идею передачи проекта закона в Венецианскую комиссию поддержали в консультационной миссии ЕС в Украине, а также иностранные дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.

15 сентября Венецианская комиссия сообщила о начале процедуры рассмотрения запроса Украины на анализ проекта закона об олигархах.