Специальный закон об олигархах будет играть на руку российской пропаганде, – политолог

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Закон об олигархах будет играть на руку российской пропаганде для дискредитации Украины, считает политолог

Отдельный закон об олигархах будет играть на руку российской пропаганде для дискредитации Украины. Кроме того, он противоречит европейской практике.

Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире телеканала "Украина24".

"Мы таким образом среди прочего подставляемся критике той же России, которая будет говорить: вот, смотрите, в Украине говорят о статусе олигархов, значит олигархия там правит бал. Российская пропаганда довольно быстро это подхватывает по собственному усмотрению", – сказал Магда.

Он отметил, что отдельный закон об олигархах противоречит европейской практике.

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"Я не припомню, в какой из европейских стран регулировалась роль олигархов в общественно-политической и экономической жизни. Но если мы строим европейское государство, то уважение к правам человека, оно должно быть абсолютно одинаковой безотносительно, или это олигарх, или это бездомный", – добавил Магда.

Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций.

По их мнению законопроект – неконституционный и нарушает базовые права человека. 10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков по требованию 4 фракций и уполномоченного по правам человека направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Идею передачи проекта закона в Венецианскую комиссию поддержали в консультационной миссии ЕС в Украине, а также иностранные дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.

15 сентября Венецианская комиссия сообщила о начале процедуры рассмотрения запроса Украины на анализ проекта закона об олигархах.

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