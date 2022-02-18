Спасибо за 5000 шлемов, но этого недостаточно, – Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности

Мэр Киева Виталий Кличко выразил благодарность Германии за решение предоставить 5000 шлемов Украине, однако отметил, что этого недостаточно для противостояния одной из сильнейших армий мира. Об этом Кличко заявил во время панели на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Европейская правда".

Он отметил, что в этой критической ситуации Украина нуждается в оборонном оружии. "Мы готовы бороться, мы готовы защищать наши семьи, государство, города, граждан. Нам нужна поддержка. Спасибо за 5000 шлемов, но этого недостаточно. Мы не можем защитить нашу страну только с этим", - сказал Виталий Кличко.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что это непростой для Германии вопрос. Она добавила, что в эти дни нужно убедиться, что "дестабилизация не придет изнутри".

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В то же время, Бербок отметила, что сейчас в Берлине изучают новый запрос Украины относительно ее потребностей в вооружении.

"Мы изучаем каждый запрос, потому что мы стоим бок о бок рядом с вами и вашими гражданами… Вы попросили о шлемах, мы посмотрели, сколько шлемов мы можем доставить. Я прошу прощения, что это было только 5 тысяч. У нас теперь новый список и мы его изучаем, что мы имеем и что можем сделать. И я думаю, очень хорошо, что мы находимся в честном и открытом диалоге по этому поводу", — ответила Кличко глава МИД Германии.