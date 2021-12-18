Советник Байдена о вторжении России в Украину: Путин пока не решается

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российский лидер Владимир Путин не принял четкого решения по тому, как поступать с Украиной. Москва всерьез рассматривает возможность новой агрессии, но в ближайшее время к такому шагу не готова.

Слова американского чиновника передает издание Reuters. Правительство США внимательно отслеживает положение возле украинских границ и намерено обсудить с Кремлем меры безопасности по этому поводу.

При этом Вашингтон продолжает работать над расширением пакетов помощи для Украины. Решение о поставках военной техники должен подтвердить президент Джо Байден.

""Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые есть у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", – указал Салливан в пятницу, выступая перед Советом по международным отношениям.

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