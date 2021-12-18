Советник Байдена о вторжении России в Украину: Путин пока не решается
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российский лидер Владимир Путин не принял четкого решения по тому, как поступать с Украиной. Москва всерьез рассматривает возможность новой агрессии, но в ближайшее время к такому шагу не готова.
Слова американского чиновника передает издание Reuters. Правительство США внимательно отслеживает положение возле украинских границ и намерено обсудить с Кремлем меры безопасности по этому поводу.
При этом Вашингтон продолжает работать над расширением пакетов помощи для Украины. Решение о поставках военной техники должен подтвердить президент Джо Байден.
""Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые есть у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", – указал Салливан в пятницу, выступая перед Советом по международным отношениям.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина потеряна для России как партнер, поскольку проявляет в отношении нее признаки враждебности и неприятия;
глава МИД Дмитрий Кулеба обозначил, что российские войска продолжают концентрироваться у восточных границ Украины.