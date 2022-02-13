В СМИ появились сообщения о закрытии воздушного пространства Украины.

Это не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины. И на данный момент правительство такого решения не принимало.

Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. При этом, действительно, у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования, что очевидно, учитывая информационное поле и текущие события.

Видео дня

Сегодня утром в Министерстве прошло оперативное совещание со всеми перевозчиками при участии Офиса президента и соответствующих служб. Также проводятся консультации с международными партнерами и готовим соответствующие решения правительства.

Мы ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Но независимо ни от чего государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка.

И самое главное. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы.