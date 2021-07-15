Сомнения в ЕС и НАТО о членстве Украины усиливают аппетиты Кремля, – Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в конференции Международного демократического союза, посвященной геополитической важности Восточной Европы. Он отметил, что всем независимым государствам региона Восточной Европы угрожает "общий вызов – российский неоимпериализм".

По словам политика, чем больше сомнений демонстрируют в ЕС и НАТО относительно членства Украины, тем более агрессивные аппетиты эта нерешительность раздувает у российского агрессора. Его слова приводит сайт "Европейской Солидарности".

"Россия подрывает наши нации путем прямой и гибридной агрессии", – подчеркнул Порошенко, призвав к защите общих ценностей и отпора агрессии Кремля, а не его умиротворение.

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Тем, кто все еще сомневается в настоящих намерениях Москвы, Порошенко рекомендовал обратить внимание на статью Путина о "единстве русских и украинский". Он предложил партнерам осудить захватнические планы Кремля.

Пятый президент призвал союзников продолжать твердо поддерживать Украину, в том числе путем укрепления санкционной политики по отношению к Российской Федерации, развития оборонной устойчивости Украинского государства и поддержки необратимости демократических реформ в Украине.

Международный демократический союз – это платформа, которая способствует развитию демократии и политике правоцентристов по всему миру. Учредителями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийных лидеров.

Сегодня в организации принадлежат более 80 партий из более чем 60 стран по всему миру. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Председателем организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер.

"Европейская Солидарность" подала заявку на членство IDU летом 2019 года. 29 июля 2020 состоялось заседание членов IDU в онлайн формате с целью рассмотрения заявок на членство партий-кандидатов. В заседании под председательством Стивена Харпера приняли участие более 70 участников со всего мира.

Члены IDU единогласно проголосовали за членство партии "Европейская Солидарность" в IDU (первый этап членства – Observer Member). Партия рекомендована к получению полного членства в IDU.