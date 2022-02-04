26 января программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев опубликовал в прокремлевской газете "Взгляд" любопытный текст, согласно которому американцы якобы собираются пойти на уступки России. По его мнению, об этом свидетельствует, как ни парадоксально, многократно провозглашаемая уверенность руководства Соединенных Штатов в неизбежности вторжения, включая эвакуацию семей дипломатов и других американских граждан из Киева.

"Сейчас цель колоссальной пропагандистской кампании, которую ведут США и Великобритания по поводу якобы вероятного вторжения России на Украину, одна – это подготовка информационной почвы для удовлетворения основных российских требований в области европейской и международной безопасности. Вашингтону необходимо представить свои предстоящие уступки подвигом во имя выживания украинского народа и государства, а также предотвращения якобы назревающей большой войны в Европе", – уверяет Бордачев.

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Угроза "Минских соглашений"?

В нормальной ситуации на подобные пассажи не следовало бы обращать внимания, как на типичный пример дезинформации и пропаганды, особенно в свете того, как Владимир Путин несколько дней спустя заявил, что "США и другие страны НАТО проигнорировали ключевые российские озабоченности в сфере безопасности". В лучшем случае заявления "валдаевцев" можно было бы расценить как попытки российской "партии мира" убедить собственное руководство соглашаться на те несущественные уступки, которые НАТО и США делают в области размещения вооружений, представив это своему электорату в качестве "победы" и отказавшись от военных планов. Однако последние события заставляют присмотреться к возможности более серьезных уступок более внимательно – но не в части "удовлетворения российских требований в области безопасности", а в части будущего Украины, пишет Ксения Килиллова для parlament.ua.

Во-первых, бросается в глаза тот факт, что союзники Украины расходятся в оценках масштаба и форм российской угрозы. Более того, как уже отмечали СМИ, Владимир Зеленский на открытии сессии Верховной Рады прямо противопоставил украинские интересы и интересы западных партнеров, заявив, что отстаивать национальные интересы важнее, чем "понравиться всем". Украинский политический обозреватель Юрий Вишневский в качестве одной из версий предполагает, что Зеленский чего-то опасается от Запада, и поэтому пытается сохранить за собой возможность действовать вопреки советам из Вашингтона.

Действительно, секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Associated Press сформулировал эти опасения, отметив, что если Запад будет настаивать на выполнении Минских договоренностей в их нынешнем виде, это приведет к усложнению внутренней ситуации, на что и рассчитывает Россия. Также секретарь СНБО указал на наличие в Украине "множества агентов влияния Российской Федерации, которые стоят за планами дестабилизации нашей страны изнутри".

"Третий вариант"

Интересно, что несколькими днями ранее похожие мысли высказал в своей статье экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк. По его словам, сам выбор из двух взаимоисключающих вариантов: Путин планирует вторгаться в Украину или блефует, желая добиться уступок на переговорах, – является ложным, поскольку они не исключают друг друга. Военный эксперт полагает, что более вероятен третий, "гибридный" вариант, согласно которому Кремль не планирует вторгаться именно сейчас, и блефует, пытаясь добиться от Украины и Запада уступок на переговорах. Однако сами эти уступки станут не гарантией мира, как думают на Западе, а напротив, идеальным предлогом для вторжения.

По мысли Александра Данилюка, признание Украиной марионеточных режимов Донбасса, без сомнения, вызовет дестабилизацию внутри страны, которая будет представлена как ультраправый переворот. В этой ситуации Россия не только сможет начать военное вторжение под предлогом необходимости защищать русскоязычных жителей востока и юга Украины, но и сведет риски такого вторжения к минимуму. Украинский эксперт отмечает, что дестабилизация страны "создает возможности для правдоподобного отрицания российской агрессии на ранних этапах и дальнейшего позиционирования вторжения как гуманитарного".

Тем не менее, до сих пор неясно, имеет ли место давление со стороны США на украинские власти в части исполнения Минских соглашений, и о какой именно версии соглашений идет речь. Кроме этого, ряд украинских экспертов обеспокоены словами президента США Джо Байдена о "незначительном вторжении", видя в этом некую "индульгенцию" для Путина или даже прямой приказ из Вашингтона не оказывать сопротивление в случае такого вторжения.

Тонкости внутренней политики

Однако, даже если предположить, что эти подозрения верны, возникает вопрос, насколько американский истеблишмент будет готов принять возможную закулисную сделку Байдена и Путина? С одной стороны, в элитах Соединенных Штатов наблюдается стойкий консенсус в части России и Украины. С другой стороны, он во многом обусловлен особенностями внутрипартийной борьбы в США.

После вмешательства в американские выборы 2016 года Россия прочно заняла свое место во внутренней политике Соединенных Штатов в том смысле, что любые попытки американских политиков "заигрывать" с Москвой моментально используются против них их политическими оппонентами. Более того, сейчас именно Республиканская партия активнее всего прибегает к подобной критике, чтобы показать: демократический президент ведет себя в этой части даже хуже, чем республиканский. Достаточно вспомнить, как в начале июля прошлого года ближайший соратник Дональда Трампа Тед Круз заблокировал утверждение тринадцати кандидатур на важные дипломатические должности в Госдепартаменте, пытаясь тем самым заставить администрацию Джо Байдена принять более жесткие меры против трубопровода "Северный поток-2".

Однако проблема заключается в том, что Дональд Трамп до сих пор лидирует среди республиканцев в части поддержки избирателей (57% сторонников Республиканской партии). Предыдущие годы позволили убедиться, что для Дональда Трампа интересы Украины, мягко говоря, не являются приоритетными, по крайней мере, он не собирается вступать по этому поводу в конфликт с Россией. При этом большинство его соратников по партии во время пребывания Трампа у власти не решались критиковать его за это даже после скандального разговора с Зеленским 25 июля 2019 года и заблокированными Белым домом поставками уже одобренной Конгрессом военной помощи Украине. Проще говоря, внутрипартийная борьба для американцев имеет большее значение, чем внешняя политика.

Казалось бы, в данном случае внутрипартийные интересы республиканцев совпадают с интересами Украины. Если допустить, что администрация Байдена готова пойти на уступки, без сомнения, она подвергнется шквалу критики со стороны политических противников. Однако в данном случае многое зависит от того, как подобная уступка будет подана в информационном пространстве.

Если это будет выглядеть, как внешнеполитическое поражение Байдена, вполне возможно, что республиканцы, при всем внешнем негодовании, позволят своему противнику совершить такую ошибку. Это помогло бы им добиться сразу двух целей: окончательно дискредитировать Джо Байдена как президента, и в то же время достичь его руками той же цели "договориться с Москвой", которую ставил перед собой Трамп (как это уже произошло в случае с Афганистаном). Если же Байдену удастся преподнести договоренности как победу и "предотвращение войны", логично предположить, что республиканцы постараются не только информационно развенчать такой исход, но и помешать осуществиться подобной сделке.

Тем не менее, при любом раскладе подобная сделка, тем более если она обернется новой дестабилизацией и вторжением в Украину, нанесет такой удар по Байдену и Демократической партии, от которого они вряд ли смогут оправиться. Скорее всего, в Вашингтоне тоже понимают эти риски. Нельзя забывать и о том, что Запад неоднороден, а у Украины есть и другие союзники. Если позиция Германии и Франции в последнее время достаточно проблематична, то Великобритания, похоже, оказала Украине более безусловную поддержку, чем США. Одним из проявлений этой поддержки стал анонсированный союз Украины, Польши и Великобритании. И, конечно, нельзя забывать патриотизм самих украинцев, которые способны при любом раскладе сделать цену российского вторжения слишком высокой для Москвы.