Зеленский на СНБО поручил разработать закон, чтобы "разобраться" с олигархами в Украине

Дарья Дурова Политика 20:08, 15.04.2021 Обновлено: 20:29, 15.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета нацбезопасности и обороны в четверг, 15 апреля, предложил разработать законопроект о статусе олигархов.

Об этом глава государства рассказал в видеокомментарии, которое появилось в распоряжении издания OBOZREVATEL (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский
Скриншот видео

Зеленский указал, что разработать новый проект закона он поручил СНБО, а также Офису президента и Антимонопольному комитету.

"Такого у нас в Украине не было. Считаю, что сегодня это один из приоритетов – фундаментальный законопроект про статус олигарха в нашей стране", – подчеркнул украинский лидер.

Он сказал, что нельзя допускать влияния олигархов на страну, поэтому будет разработана законодательная инициатива.

"Что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине. Влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику, на законы, на Верховную Раду – это, мне кажется, допускать больше нельзя, поэтому будет разрабатываться законодательная инициатива по поводу олигархов", – пояснил Зеленский.

Напомним:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что Зеленский и его команда в последние месяцы инициировали ряд шагов, свидетельствующих о готовности снизить влияние олигархов в Украине.

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