Заявление МИД РФ и Пескова о презентации Симоньян доктрины "Русский Донбасс" в Донецке 28 января выглядят так же нелепо, как если бы Риббентроп и рейхсканцелярия сообщили, что план окончательного решения "еврейского вопроса" – это личное мнение доктора Геббельса, а мы ни причём. Стремление Москвы окончательно решить "украинский вопрос" имеет гораздо более длинную историю, чем у Берлина желание решить "еврейский вопрос". Скрывать это бессмысленно и глупо, так почему Кремль кинулся играть "в прятки", как только сам ввёл в информационный оборот доктрину "Русский Донбасс"?

Главная причина, разумеется, не в том, что в рейхсканцелярии сидели истинные арийцы с нордическими характерами, а в Кремле – таки шелупонь, как публично назвал губернатор Игорь Орлов население вверенной ему Архангельской области, когда оно пыталось "качать права". За разглашение государственной тайны о делении жителей РФ на элиту и шелупонь Кремль принудил Орлова написать заявление об отставке. Притом, что ещё авторитетный историк Ключевский, обучавший царя Николая II, писал, что население империи делится на два сословия: служилое (дворяне) и тягловое – все остальные. У Ключевского это деление имело в целом вид социальной гармонии, и возражали ему только анархисты, социалисты и либералы. Ключевский и сам был либерал, но не воинствующий, а потому лишь стремился деликатно объяснить царю и дворянству, что негоже называть остальных шелупонью.

В СССР это сословное деление, несмотря на официальную отмену сословий, не только не ликвидировали, а лишь усугубили. Собственно, главная вина большевиков в том, что спустя сто лет после Февральской революции на России и актуально кричать "Долой царя!", "Долой самодержавие!". Левые эсеры и анархисты, без которых Октябрьский переворот вряд ли бы удался, тоже несут долю историко-политической ответственности. Но путинисты виновны в этом больше, чем те и честные большевики. Те пригребли к самодержавию по недомыслию, за что заплатили жизнями, а эти 20 лет гребли к нему слажено и сознательно. Не один Путин "грёб на галере". Старый "чекист" Александр Бортников требовал восстановить дворянство, а кинорежиссёр Никита Михалков – вернуть крепостное право с благословения патриарха всея Руси Кирилла.

Вот и пригребли к тому, что профессор Соловей выносит в повестку дня очевидный лозунг "Долой самодержавие!" и просит зрителей написать ему, что ещё потребовать для блага всех. Москва интеллектуально упала до растерянного профессора Соловья и надутого Гиркина, который кричит, что в Кремле засела шелупонь, и требует самодержавия, хоть "красного", хоть "белого", хоть "зелёного", но только настоящего и профессионально беспощадного к внешним и внутренним врагам империи. Навального в таком качестве он не воспринимает. Видимо, после их дебатов в 2017 году, тот не согласился назначить его "главнокомандующим Югом России". За это Гиркин называет Навального вторым Керенским, а себя, вероятно, мнит вторым Корниловым. Впрочем, скоро на России вступит в силу закон, по которому все исторические аналогии и параллели будут запрещены. Исключение, вероятно, сделают для Зюганова и других "левых", которых можно будет сравнивать с "иудушкой Троцким", но не со Сталиным.

В том, что в Кремле засела шелупонь, с Гиркиным более-менее можно согласиться. В Третьем Рейхе вся национал-социалистическая партия сбросилась и построила за два года для любимого фюрера замок "Орлиное гнездо" в баварских Альпах и подарила на 50-летие. У шелупони из "Единой России" не хватило фантазии на большее, чем "повесить" путинское "гнездо" на Роттенберга. На то, чтобы за 10 лет построить "Гнездо" Путину шелупони не хватило явно чего-то другого, но не денег.

Зато хватило фантазии заявить, что "Россия сегодня" с Маргаритой Симоньян – это не госкорпорация, а потому Кремль к доктрине "Русский Донбасс" отношения не имеет, как и к "Гнезду" Путина. Медиакорпорация "Россия сегодня" со своей иноязычной редакцией "Раша тудей" в миг стала фирмой без национальной привязки. Так что, можно считать её филиалом анекдотичного "Армянского радио" по фамилии гендиректорши. Гиркин прав, проблемы с умом в Кремле есть, зато фантазия фонтанирует.

В числе таких новых фантазий и доктрина "Русский Донбасс", от которой Песков и Лавров для конспирации так поспешно отмежевались. Конспирация нужна не только для того, чтобы и дальше твердить "Нас там нет". Есть две не менее важные причины: эта доктрина перейдёт по наследству к "Прекрасной России" Навального и технические задания по её реализации.

Технические задания по ней занятны, как всё, что выдают на-гора кремлёвские фантазёры, а их выполнение имеет ещё и технические сложности. О том, что эта доктрина с лубочным причитанием "Россия, матушка, забери Донбасс домой!" не бредни одинокой Симоньян стало известно в украинских СМИ от их источников и волонтёров в Донецке. В кулуарах Симоньян и сопровождавшие её два депутата Госдумы, естественно, никакого отношения ни к Госдуме, ни к РФ, ни к "Раша тудей", не имеющие, давали более подробные инструкции.

Суть доктрины. "Матушка-Россия" своих блудных сыновей и дочерей просто так забирать не будет. Они должны это заслужить. Так сказать, заработать себе обратный билет на родину. Для этого они должны вернуться в Украину и уговорить или принудить жителей двух третей районов Донецкой и Луганской областей, где не сияет звезда счастья "молодых республик", начать водить хороводы и очень громко повторять мантру Симоньян "Матушка забери". Эти районы – программа-минимум для хоровода. Программа-максимум – все области Украины, за исключением тех, которые станут гетто для украинцев или будут подарены Венгрии и ещё кому-то. Как известно, Россия – щедрая душа, и ещё Сталин не скупясь раздавал по частям Украину.

Этот хоровод должен орать очень-очень громко. Так, чтобы его услышали в Европе и в ООН. Если будет орать громко, то "матушка" своих "детей" услышит и заберёт. Не на работу в "Рашу тудей". На всех там мест нет, а в закрома родины. Заберёт вместе с их имуществом и землями, по которым будет бродить этот хоровод в кокошниках с балалайками. Товарищ Медведчук должен со всей ОПЗЖ помочь им с организацией хоровода, и назначен одним из наиболее ответственных за него. Москва ждёт не только хоровода от "русских Донбасса", но и пляски в нём "русских Запорожья", "русских Харьковщины" и так далее. Если "хоровод" выйдет длинным, то в Москве будут что-то думать и предпринимать по принятию нового пополнения в свои тягловое и служилое сословия, с оглядкой на ситуацию в мире и цены на углеводороды.

Честь быть принятым в банду "русские" надо заслужить потом, кровью и преданностью. Москва слезам не верит. Даже русским слезам с Донбасса. В Москве уверены: эти русские из Украины такие хитросделанные хохлы, что хотят на шару попасть в Россию. Шары не будет ни для кого, даже для Шария. Билет в Россию надо заслужить и заработать. Поэтому идите в Украину, говорить там "Москва нам поможет", и требуйте воссоединения разделённого "народа Донбасса". Но для начала проведите воссоединение Луганской области с Донецкой, поскольку концепция опять поменялась. Не только "Новороссия" уже маргинес имперского сознания, но и прежний план – каждой области Украины по "народной республике" сдаём в утиль. Забирать в Россию будем не по отдельности областями, а всех скопом как русских. Если будем, поскольку концепция может ещё раз поменяться, ни в чём уверенности нет.

Глава МИД Дмитрий Кулеба абсолютно правильно назвал доктрину "Русский Донбасс" новым фантастическим романом Кремля. Слишком много в ней технических нестыковок, чтобы этот план стал былью. Шелупонь из Кремля и сама это знает, поскольку не такая она тупая, как рисует Гиркин. Фантазия у неё по-прежнему работает и способность сочинять романы с лихо закрученными сюжетами она не утратила. Просто теперь она сочиняет не про мировой коммунизм, а про вселенскую империю русских. Сочиняет не потому, что в них верит, а потому что её распирает от графомании и надо что-то сочинять. Работа у всех этих московских сочинителей такая, а "чекисты" по их романам пытаются разрабатывать для себя операции. Гиркин был не единственным историком-реконструктором и романистом в ФСБ. Там тоже не прочь склепать какое-нибудь фентези.

Объективно доктрина "Русские Донбасса" не реализуема не только из-за надуманности её сюжета, но и по техническим причинам. Дальше сливания двух "народных республик" в одну ещё больше "народную" не зайдёт. Могли бы назвать её народно-демократической, но слово "демократическая" уже подозрительное в современном российском языке. Единственный профит от всей этой операции – маленькая встряска застоя для двух "молодых республик", которые за семь лет изрядно состарились по всем параметрам.

Доктрина "Русский Донбасс" обречена на провал своей внутренней логикой, поскольку в ней не предусмотрены сине-жёлтые флаги и "Слава Украине" во всех населённых пунктах ОРДЛО. Без "Слава Украине" все разговоры об их возращении и выборах не имеют смысла и делают встречи в Минске непродуктивными. Сначала "Слава Украине", а потом выборы. Но поскольку шелупонь из Кремля на такое согласиться не может, то нельзя впихнуть ОРДЛО в Украину на своих условиях и начать в ней хороводить. Сначала полгода "Слава Украине" в ОРДЛО и лишь затем места в Верховной Раде для депутатов из этих районов.

Но "Слава Украине" шелупони Кремля не нравится, она хочет "Назад в Россию". В итоге получается фантастический роман и изнурительный бег на месте, от которого на России уже стали уставать больше, чем в Украине, поскольку санкции жмут, и чем дальше, тем сильнее. Санкции одна из тех веских причин, которые побудили Кремль к сочинению романа-фентези "Русский Донбасс".

Однако Кремлю хочется не просто мечтаний, а реальных хороводов, и Медведчук получил команду их организовать. Пока Медведчук собирался с мыслями, Зеленский собрал СНБО и появилось решение о закрытии трёх телеканалов Медведчука, Рабиновича и Козака, которое поддержал профильный комитет Верховной Рады. Это решение – ответ на поднятие Москвой уровня агрессии романом-доктриной "Русский Донбасс" и демонстрация готовности Киева поддержать с ней литературную беседу. Поскольку Москва всегда считала, что последнее слово в таких беседах должно оставаться за ней, то следует ожидать от неё новых изысков в разговорном жанре, озвучивать которые уже в унисон будут Лавров с Симоньян.

Для Медведчука и ОПЗЖ задача с организацией хороводов теперь усложнилась, зато есть основание просить у Кремля денег и ничего не делать, ссылаясь на их отсутствие. Завёлся по-настоящему один Рабинович и потребовал импичмента Зеленскому. Сейчас будет страшный украинский антисемитизм: Рабинович против Зеленского, Коломойский против них обоих, а Яценюк и Гройсман тоже хотят в этом участвовать и готовы поддержать досрочные выборы в Верховную Раду.

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