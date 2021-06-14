СМИ: 70-летняя мама нардепа Демченко оказалась 'бизнес-вумен' с успешной строительной компанией

Мама народного депутата Украины Сергея Демченко ("Слуга народа") – 70-летняя Зоя Петровна – оказалась успешной бизнес-вумен.

Об этом пишет Telegram-канал "Карточный офис". Как выяснилось, она долгие годы "занималась" строительством и буквально месяц назад переписала свою очень успешную строительную компанию ООО "Макарленд" на 28-летнего Максима Пирогова – адвоката и давнего друга депутата Демченко.

Он также является директором фирмы ООО "ТЕД", которая специализируется на оптовой торговле и регулярно побеждает в тендерах по продаже древесины для строительных нужд.

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Древесины, по состоянию на сегодняшний день, 28-летний Максим Пирогов продал на 108,52 млн грн.

"Сергей Алексеевич, у вас на удивление успешные бизнес-мама и успешный бизнес-подельник. Мы искренне верим в то, что они честно пришли к успеху! Осталось, чтоб поверили в НАБУ", – отметили авторы Telegram-канала.