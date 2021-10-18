Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III отправляется в поездку, чтобы посетить Грузию, Украину и Румынию и принять участие в заседании министров обороны НАТО в Бельгии. В нашей стране глава Пентагона проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Тараном.

Как сообщает сайт Петагона, Ллойд Дж. Остин обсудит прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности, необходимых для движения вперед ее евроатлантических устремлений, а также для регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами. Остин и Зеленский уже встречались в Вашингтоне, а теперь появилась новая тема для обсуждений — принятый на СНБО план обороны Украины.

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Так что жалобы на то, что мы потеряли поддержку США и нас отдают на растерзание Кремлю и мы несемся в Таежный союз считаю несколько... пусть будет слово "преувеличенными". Из соображений цензуры. Вслух за компьютером я сказал другое, конечно...

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