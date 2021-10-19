"После всех заявлений Путина мы просимся на встречу с ним?! Мы настолько низко себя ценим?! Мы семимильными шагами двигаемся под сюзеренство России", – исключенная сегодня из фракции Слуга народа Людмила Буймистер рассказала о причинах исключения.

Буймистер накануне исключения дала интервью для Цензор.Нет и задала резонные вопросы к президенту Зеленскому и главе офиса Ермаку о том, куда они ведут страну:

"Сценарий нам светит очень нерадужный: мы сейчас семимильными шагами движемся под сюзеренство России; нас всеми силами толкают к прямому контракту с "Газпромом" по газу. И этот контракт обязательно будет с политическими требованиями. Эти требования российская сторона на самом деле уже высказала: достаточно посмотреть на заявления г-на Лаврова, который, будучи министром иностранных дел (то есть человеком, имеющим право выражать официальную позицию государства), неоднократно говорил о том, что вопрос Крыма обсуждаться не будет. Причем говорил в острой и резкой форме. В последний раз – на встрече с европейским бизнесом, где он сказал: да, санкции – это болезненно, но мы не отступим.

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То есть, грубо говоря, разменная карта для будущих переговоров с Москвой, – уже на столе. И сегодня без ответа остается лишь один вопрос.

- Какой?

- После всей вылитой Россией на нас грязи; после всех заявлений в статье Медведева; после всех заявлений Путина – после всего этого мы до сих пор просимся на встречу с ними?! Правда?! Мы настолько себя низко ценим?! Мы все равно хотим что-то с ними дальше обсуждать? А что можно обсуждать с людьми, которые уже эту позицию высказали?"

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