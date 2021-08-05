Возрождаются "старые добрые времена", когда по велению партии увеличивались надои на душу населения, росло поголовье крупного рогатого скота и по личному распоряжению генсека становилось больше зерен в колоске. Именно тогда мы с компартийной лаской догоняли и перегоняли Америку.

Для чего таким прогрессивным технологиям пропадать, вероятно, подумал генсек "Слуги народа" Александр Сергеевич Корниенко – и приказал увеличить поголовье устриц на душу населения.

Как просто. Ни тебе маркетинговых исследований, ни изучения климатических особенностей, ни селекционного выведения нового сорта "Слуга в ракушке".

Теперь обкомы и райкомы Слуги ждите "план ко двору", – сколько устриц на каждого члена партии вам нужно будет вырастить.

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Мудро и лаконично, посмотрим, действенно ли...

Фотку увидел где-то в сети.