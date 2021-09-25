'Слуга народа' из Днепра получила социальную помощь и купила машину

Депутат горсовета Днепра, представительница фракции "Слуга народа" Светлана Бедлецкая дважды получала социальную помощь из бюджета. При этом, избранница приобрела премиумный Mercedes GL-300, стоимостью более миллиона гривен. Об этом депутат рассказала в своей декларации об имуществе и доходах, сообщает 49000.com.ua.

Бедлецкая получила помощь на общую сумму в 30 тысяч гривен — чуть более тысячи долларов. При этом, только официальный доход "слуги народа" с предпринимательской деятельности составил 941 тысячу гривен. Еще почти два миллиона Светлана Бедлецкая выручила с продажи своей доли в частном предприятии "Днепромет". Это позволило ей также купить несколько лодок и сапбордов, чтобы устроить пиар-акцию с бесплатным катанием.

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Отметим, что один каяк стоит 16-20 тысяч гривен, а сапборд — чуть более 10 тысяч.

Более того, она одалживала своим знакомым внушительные суммы — 800 тысяч гривен, 5 миллионов.

Стоит отметить, что это не единственная нестыковка в деятельности Светланы Бедлецкой. Так, на своей странице в Facebook она публично критикует яхт-клуб "Січ". При этом, через директора предприятия "Дніпромет" Бедлецкая связана с Вячеславом Дидыком, создателем и владелецем "Січі".

На крайней сессии горсовета Днепра Светлана Бедлецкая сетовала на плачевное состояние парка Глобы. Однако "слуга народа" забывает, что в упадок парк пришел после того, как там директором была Светлана Кравченко, экс-менеджер рынка "Озерка". Напомним, Бедлецкая была юристом "Озерки".