'Слуга' Богуцкая объяснила свои выводы о подготовке 'путча Порошенко' беременностью подруги нардепа

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая пояснила, что в 2019 году она пришла к выводу о якобы подготовке "путча" пятым президентом Петром Порошенко основываясь на беременности подруги своей коллеги по парламенту.

В интервью "Цензор.Нет" политик пояснила, как она выстроила свою логическую цепочку.

По ее словам, народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина рассказывала о беременности ее подруги, которая рожала детей во время Оранжевой революции и Революции достоинства. Таким образом Богуцкая пришла к выводу, что третья беременность возникла неспроста.

"Я выстраивала логическую цепь своих рассуждений. Я помнила, что Порошенко, выступая, говорил, что через год я вернусь. Потом я сюда присовокупила выступление где-то Софии Федины во Львове. Федина про какую-то свою подругу рассказывала, что та первый раз родила во время первого Майдана, вторые роды у нее совпали со вторым Майданом, и что теперь она третий раз беременна – и родит в декабре. Я посчитала, это она намекает на какой-то третий Майдан, который вероятен и прочее. Такие вещи я суммировала", – отметила Богуцкая.

Нардеп добавила, что это была личная переписка и она не собиралась выносить свои размышления в публичную плоскость.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года журналисты зафиксировали переписку Богуцкой в Верховной Раде, в которой она писала, что Порошенко якобы готовит "путч" к декабрю.

В сентябре того же года, пятый президент в шутку подтвердил, что его команда "готовит переворот".