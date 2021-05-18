Сколько Байден заработал за год: опубликована декларация

Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл Байден заработали за 2020 год чуть более $600 тысяч.

Об этом стало известно из налоговой декларации, опубликованной Белым домом, передает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что Байдены заплатили $157 тыс. 414 федерального подоходного налога с эффективной ставкой 25,9%.

"Президент и первая леди совместно подали декларацию по подоходному налогу и сообщили о федеральном скорректированном валовом доходе в размере $607 тыс. 336", – говорится в сообщении.

Также президент и первая леди заплатили подоходный налог в штате Делавэр в размере $28 тыс. 794 и $443 в штате Вирджиния.

При этом они пожертвовали $30 тыс. 704 доллара 10 различным благотворительным организациям. Самым крупным пожертвованием стали $10 тыс., выделенные Фонду имени сына Джо Байдена – Бо Байдена, который скончался в 2015 году от онкологии.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом относительно эскалации конфликта.