Украинский президент Владимир Зеленский предложил российской энергетической монополии "Газпром" скидку на транзит газа через украинскую газотранспортную систему. "Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и "Газпрому". Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50 процентов" , – заявил Зеленский в комментарии агентству Bloomberg.

В случае с "Газпромом" скидка может распространяться на объемы природного газа, превышающие законтрактованные 40 млрд кубометров в год, которые Украина должна транспортировать в Европу из России в соответствии с существующей сделкой, – пишет Виталий Портников в блоге на "Радио Свобода".

Далее текст на языке оригинала.

Це смілива заява, яка повинна продемонструвати насамперед європейцям, що Україна залишається надійним партнером на енергетичному ринку. Що в умовах, коли сховища газу в Європі не заповнені "Газпромом", а спотового газу не вистачає – що може призвести до дефіциту найближчими місяцями – Україна докладає зусиль для того, щоб допомогти своїм партнерам.

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Але чи можуть увінчатися ці зусилля реальним, а не тільки іміджевим успіхом України? Для того, щоб відповісти на це запитання, потрібно оцінити справжні наміри президента Росії Володимира Путіна – саме від нього залежить, як "Газпром" відреагує на українську пропозицію і чи відреагує взагалі.

Один з головних аргументів Путіна, яким він пояснює недозавантаженість європейських сховищ і проблеми, які виникли у покупців газу, пов'язаний із ненадійністю української газотранспортної системи, з неможливістю прокачувати через неї додаткові обсяги газу. "Газопровід "Північний потік-2" – це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 разу викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну тому що старенька вже. Екологи повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги" – це остання заява Путіна на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай". Раніше Путін стверджував, що якщо збільшити поставки газу українською ГТС, то труба просто "трісне". Це – маніпуляція.

"Стан ГТС регулярно перевіряється. У минулому році українська ГТС без проблем прокачала більше 60 млрд кубів газу і не лопнула, як би того не хотілося Путіну. Більш того – без проблем може транспортувати ще набагато більше. І у нас на основних маршрутах йде не одна труба, а кілька (до п’яти) і тому є резерв, на відміну від того ж "Північного потоку", де резервних труб немає. Ми навіть можемо проводити ремонт, не зупиняючи весь трубопровід", – заявляв голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Але якщо погодитися із пропозицією Зеленського, потрібно буде визнати, що президент Росії говорив неправду. А це не в інтересах Путіна.

А що в інтересах? В інтересах – домогтися якнайшвидшої сертифікації газопроводу "Північний потік-2", що створить технологічні можливості для фактичного знищення української ГТС. В інтересах – створити додаткові можливості для тиску на Україну. Про характер цього тиску Путін без зайвих умовностей висловився під час свого виступу на Петербурзькому економічному форумі: продовження транзитної угоди в обмін на відмову від переозброєння української армії.

Потрібно розуміти, що "Газпром" зараз виконує всі свої зобов'язання за угодами, які укладені з одержувачами і транзитерами газу. Але мова йде, як наголосив голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко, тільки про зобов'язання за довгостроковими контрактами.

"Наскільки я розумію, мова йде про контрактні зобов’язання "Газпрому" перед європейськими покупцями газу в точках передачі вже в ЄС, на маршруті, який проходить через Україну. Перевірити це малоймовірно. Але чому потрібно дивитися тільки на обсяги за раніше укладеними довгостроковими контрактами? Хто заважає тому ж "Газпрому" продавати більше газу за новими контрактами, зокрема короткостроковими? Тому ми вказуємо на незаперечний факт: Росія зменшила обсяги транзиту через Україну в Європу майже вдвічі протягом тільки останнього року", – стверджує чиновник.

І для того, щоб збільшити обсяги транзиту, потрібне політичне, а зовсім не економічне рішення. Рішення перестати шантажувати Україну.

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