Ситуация на польской границе: теперь видно, зачем "стена"?
Сегодня первым вопросом СНБО должна стать ситуация в Беларуси и на польско-белорусской границе.
Там Путин приступил к гибридному штурму.
Президент Украины должен задать вопрос об участии представителей Украины в консультациях НАТО и ЕС о координации действий.
Ситуация на польской границе – это ответ, зачем нам масштабная защитная инфраструктура на границе с Россией.
Кремль постоянно и намеренно дискредитировал наши действия по обороне границы. Теперь видно, зачем "стена". Теперь ясно, что там, где нет "стены" с Россией, там и нет как защищаться.
Нам нужно обеспечить такую же инфраструктуру на границе с Беларусью.
Следует ожидать новых провокаций от Путина и Лукашенко. Власти должны осознавать чрезвычайное положение вокруг наших границ и перестать успокаивающе делать вид, что все под контролем.
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