Ситуация на польской границе: теперь видно, зачем "стена"?

Арсений Яценюк
Арсений Яценюк
Политика / Мнения
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Ситуация на польской границе: теперь видно, зачем 'стена'?

Сегодня первым вопросом СНБО должна стать ситуация в Беларуси и на польско-белорусской границе.

Там Путин приступил к гибридному штурму.

Президент Украины должен задать вопрос об участии представителей Украины в консультациях НАТО и ЕС о координации действий.

Ситуация на польской границе – это ответ, зачем нам масштабная защитная инфраструктура на границе с Россией.

Кремль постоянно и намеренно дискредитировал наши действия по обороне границы. Теперь видно, зачем "стена". Теперь ясно, что там, где нет "стены" с Россией, там и нет как защищаться.

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Нам нужно обеспечить такую же инфраструктуру на границе с Беларусью.

Следует ожидать новых провокаций от Путина и Лукашенко. Власти должны осознавать чрезвычайное положение вокруг наших границ и перестать успокаивающе делать вид, что все под контролем.

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Источник:Facebook Арсения Яценюка
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