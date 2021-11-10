Сегодня первым вопросом СНБО должна стать ситуация в Беларуси и на польско-белорусской границе.

Там Путин приступил к гибридному штурму.

Президент Украины должен задать вопрос об участии представителей Украины в консультациях НАТО и ЕС о координации действий.

Ситуация на польской границе – это ответ, зачем нам масштабная защитная инфраструктура на границе с Россией.

Кремль постоянно и намеренно дискредитировал наши действия по обороне границы. Теперь видно, зачем "стена". Теперь ясно, что там, где нет "стены" с Россией, там и нет как защищаться.

Видео дня

Нам нужно обеспечить такую же инфраструктуру на границе с Беларусью.

Следует ожидать новых провокаций от Путина и Лукашенко. Власти должны осознавать чрезвычайное положение вокруг наших границ и перестать успокаивающе делать вид, что все под контролем.