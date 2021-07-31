Я не вижу смысла обсуждать действия Милованова. Этот человек полностью зависим без права на собственное мнение.

В личном разговоре вчера Тимофей признал, что выполнил указание от Офиса Президента – снять меня с конкурса на должность директора БЭБ любым способом. А потом предложил мне идти в Окружной административный суд Киева под руководством Вовка. Именно тот зашкварный суд, который до сих пор не ликвидировали только потому, что судья Вовк, как и Милованов, согласился быть фунтом Офиса Президента.

Вся система власти сейчас построена на марионетках. Марионетки возглавляют конкурсные комиссии, суды, органы государственной власти. Руководство страны гордится этим. И хочет, чтобы директор Бюро экономической безопасности также был карманным. А я не раз доказывал, что не прогинаюсь ни под кого.

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Сняв меня с конкурса на директора БЭБ под откровенно идиотским предлогом моего американского диплома Офис Президента "дал в штангу". Именно поэтому вчера на праздновании моего дня рождения появился Милованов. Именно поэтому Офис пытается через медиа представить это все как мой личный конфликт с Миловановым.

У меня нет и просто не может быть конфликта с Миловановым. У меня есть конфликт с его хозяевами. Конфликт с руководителями страны по сути их политики.

Я считаю, что сейчас объяснения должен давать Зеленский.

Где объяснения президента Зеленского по поводу трэша с забавным похищением Чауса ГУРовцами из Молдовы и СБУшниками в Виннице? Где объяснения Зеленского о провале международной политики, которая в частности приводит к запуску "Северного потока – 2"? Где объяснения Зеленского по словам лидера его фракции о ядерном шантаже или поворота на Восток? Где объяснения Зеленского по саботажу конкурса на голову САП? Где объяснения относительно вмешательства Ермака в конкурс на должность директора БЭБ?

Я и общество требуем объяснений и ответов на эти важные вопросы.

А фунты пусть общаются с фунтами...

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