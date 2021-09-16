Для борьбы с коррупцией и усилением открытости в работе городской власти Харькова необходимо использовать сильные стороны города. Среди них – цифровизация, честная избирательная кампания и понятная стратегия.

Об этом говорили 16 сентября в информационном агентстве "Интерфакс", где прошла пресс-конференция "Как сделать власть открытой и нетерпимой к коррупции: городской уровень", в ходе которой обсуждались вопросы прозрачности и эффективности власти в крупных городах Украины, в том числе и в Харькове.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, в целом Харьков движется в нужном направлении: "Как харьковчанин, я могу отметить, что есть большой прогресс в цифровизации сервисов – и это направление нужно развивать. Наблюдаю за тем, как город запускает "Карточку харьковчанина". Это еще одно подтверждение, что Харьков – цифровой город, лидер в этой сфере среди других городов Украины. А цифровизация является важнейшим ресурсом для формирования атмосферы открытости, неприятия коррупции".

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Политический эксперт Александр Кочетков также отметил, что одним из наглядных подтверждений открытости городских властей является честная избирательная кампания на пост мэра.

"До выборов осталось 6 недель, тем не менее обстановка очень спокойная. Кампания проходит честно. Можно добавить также то, что президентская партия "Слуга Народа" объявила о том, что не участвует в выборах и вмешивается в их ход – что безусловно позитивно сказывается на том, что роль админресурса минимизирована", – заявил политический эксперт.

Что же касается борьбы с коррупцией и усилением открытости в работе городской власти, Александр Кочетков рекомендует использовать сильные стороны Харькова.

"Сильной стороной Харькова является понятная стратегия, – отметил эксперт. – Город реализует ряд проектов и самое главное – доводит их до конца. Этим Харьков выгодно отличается от того же Киева. По ходу реализации проекта могут быть вопросы – как это было, например, со строительством нового зоопарка в Харькове. По ходу строительства было много вопросов. Но когда проект закончен, когда люди видят результат, все становится понятным. Нужно просто взять за правило – всегда выходить к людям и объяснять, что, почем и зачем. В этому смысле Игорь Терехов производит впечатление очень искреннего и открытого человека, однако другие чиновники мэрии тоже должны соответствовать стандартам открытости".