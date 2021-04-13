Саакашвили: министр финансов Марченко причастен к коррупционным схемам

Глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили обвинил министра финансов Сергея Марченко в причастности к коррупционным схемам на таможне и в налоговых органах.

Об этом Саакашвили заявил во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Может ли быть, чтобы мы два года говорили или год последний, пока он работает, что у нас крадутся столько миллиардов, и этот человек работал еще министром финансов. Объясните мне это чудо. Каким образом этот человек, который ни разговаривать ни умеет, никогда никто умной вещи от него не слышал, ни одной положительной идеи от него не слышал, все начинания он блокирует, и плюс он и все его министерство полностью связанно с системой коррупции, продолжает работать министром финансов. Кто в этой стране доволен им, кроме кланов, которые делают деньги на этой системе?" – заявил Саакашвили.

Это уже не первый выпад главы исполнительного комитета реформ в адрес действующего министра финансов. Ранее он обвинял Марченко в возвращении на одесскую таможню "схем Януковича".

"Я спросил министра, почему после назначения нового главы таможни следующий день везде массово были назначены начальниками люди, всем известные как подопечные главного таможенного мафиози времен Калетника, Романенко. На что министр ответил, что вообще не знает, кто такой этот Романенко. То есть притворился дурачком", – говорил политик осенью минувшего года.

До этого Саакашвили утверждал, что Марченко угрожает правительству отставкой, если не будет назначен нужный ему глава таможни.

"Мы реально движемся к полному коллапсу и пропасти масштаба первой половины 90-х годов... Я бы на месте президента Зеленского однозначно уволил бы всех этих министров. Конечно, уволил бы. Я не понимаю, почему он терпит министров, в частности вот этого министра, который сейчас стоит у микрофона (министра финансов Марченко – ред.). На таможне назначили один клан, теперь изменили главу таможни – снова назначают ему заместителей: каждый день – представитель конкретного клана", – говорил Саакашвили во время другого ток-шоу в ноябре 2020 года.