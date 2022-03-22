В Харькове 96-летний Борис Романенко, бывший узник Бухенвальда, погиб от денацификации: русская ракета попала прямо в его дом...

Российская армия верна себе и метод, которым она победила немцев, продолжает использовать и по сей день. (А зачем что-то менять если работает?)

Так например, в Чернобаевке (под Херсоном) шесть раз они занимали аэродром. Располагали там штаб, размещали солдат и т.д. И все шесть раз их на одном и том же месте накрывала украинская артиллерия. Уже погибли несколько генералов.

Но им и горя мало: сегодня снова, в седьмой раз, разместились точно так же как и в предыдущие разы. С тем же результатом: опять их в мясо раздолбали украинские артиллеристы. Как сказал бы покойный Николай Озеров: стабильность - признак мастерства...

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С таким отношением к личному составу можно, конечно, победить кого угодно. Если, конечно, солдаты раньше времени не кончатся.

Меня все время спрашивают: а что, правда, что 70% россиян поддерживают эту войну? А меня эти вопросы удивляют: какая разница, если их никто не спрашивает?

Кремль сказал, что народ войну поддерживает. Народу по телевизору сообщили: Кремль сказал, что ты войну поддерживаешь. Понял, дурень? Понял - сказал народ. Что ж тут непонятного? Даже мне, дураку, понятно, что вы тут затеяли. Как я могу быть против? Что я враг себе, что ли? Уж коль вы войну затеяли, то понятно, что по многочисленным просьбам трудящихся. У нас по-другому не бывает...

Воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку... Прожив 30 лет в свободной стране украинцы совсем перестали понимать русских. Ходят, пожимают плечами: неужели русские за войну? Нет, конечно! - доносится слабый голос из России. А почему же вы не выйдете на улицу? Почему вы не потребуете от Путина ее немедленно прекратить? Да как вам сказать... Спросите у белоруссов. Может они вам лучше объяснят?

Нет ничего лучше такого народа: он все выдержит. Нет ничего хуже такого народа: он все стерпит. С таким народом можно горы своротить. Но он почему-то все время копает себе яму.

Мне ужасно жалко Украину. Я искренне желаю ей победы. И я верю, что она победит. Но мое сердце разрывается глядя на Россию. Что ты с собой сделала? Как же так могло случиться? Бывало в мировой истории так, что один народ истреблял другой народ. Но чтобы народ истребил самого себя - это действительно вклад. Тут русские точно войдут в аналы...

Это только кажется, что вы убиваете украинцев. Вы действительно убиваете людей. Но украинцы от этого делаются только сильнее. Они именно сейчас сплавляются в единый народ. И украинцы, и русские, и евреи, и татары, и армяне, и греки - в один свободный украинский народ.

На самом деле вы убиваете себя. С каждым выстрелом русский народ приближается к своему концу. Потому, что на войне погибают самые храбрые. А из страны уезжают самые умные. К тому же и те и другие - это ваша молодежь...

Кто останется? Трусливые и глупые старики? Так они сами скоро умрут... Кто-то из американцев сказал по поводу вьетнамской войны: "Я сыт по горло стариками, которые отправляют молодых умирать..."

Однажды Россия уже осталась с одними бабами, стариками и детьми. Бабы еще нарожают? Да вот же проблема: не хотят русские бабы больше рожать... Не хотят отдавать своих сыновей в лапы воинственных стариков, ни разу в жизни не нюхавших пороха ...

Я вчера уже написал, что у России нет образа победы в этой войне. Она не может сформулировать как выглядит ее победа. А сейчас я напишу еще одну важную вещь: у России вообще нет никакого внятного представления о своем будущем. Россия сама не знает чего она хочет не только от Украины или от всего остального мира, но и от себя самой.

Как писал Чаадаев, она не хочет войти в дружную семью народов, она хочет быть зловещим примером...

Если страна сама не знает, чего она хочет, то она никогда не победит.

А значит она проиграет. Потому что наше, а не ее, дело - правое. А значит враг будет разбит. И победа будет за нами.

Слава Украине!