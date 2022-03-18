Вслед за кораблем отправляется и экономика россии, в связи с чем, самые хитрые пытаются побыстрее получить гражданство европейской страны . Например, Украины. Чтобы иметь возможность пользоваться всеми благами государства, не пребывающего под санкциями, многие россияне не гнушаются предавать идеалы "русского мира".

Это не просто предположения или догадки. Только сухие факты, которые я получаю, как руководитель юридической фирмы.

Компания Eternity Law International за последние две недели получила колоссальное количество запросов касательно получения украинского гражданства. Сейчас россияне вспомнили о своих украинских родственниках, ведь это им может помочь в получении гражданства.

До последних событий в Украине была возможность получения гражданства в упрощенном порядке. Сейчас вся деятельность по вопросам получения украинского паспорта приостановлена.

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Для того, чтобы россиянин стал гражданином Украины потребуется соблюдение ряда условий:

Знать и признавать украинское законодательство, а также чтить основной закон — Конституцию Украины

Отказаться от гражданства рф (и любых других, так как в Украине разрешено только одно гражданство)

Прожить на территории Украины более 5 лет

Собрать необходимый пакет документов

Свободно владеть государственным языком

Как мы видим из списка выше, получить всем желающим россиянам украинское подданство будет не так легко. И, думаю и надеюсь, что процедура будет пересмотрена и ужесточена.

Желающие получить украинский паспорт зачастую хотят это сделать по-хитрому, при этом оставив русский паспорт. Одним из вариантов „ухищрений“, является сделать это путём обхода украинских законов о двойном гражданстве.

Украина не примет заявку гражданина, не вышедшего из гражданства рф, исходя из этого, граждане рф берут на себя фиктивный долг, становятся должниками официально и получают у себя отказ о выходе из гражданства в связи с непогашенными долгами. Наше государство, со своей стороны, принимает справку о том, что человеку не дают возможность выйти из гражданства и принимает заявку в Украине, при том, что гражданин рф остаётся с русским паспортом.

Также, ранее были нередки случаи заключения фиктивных браков для получения гражданства за определенную сумму. Однако, полагаю, сейчас найти желающих украинцев для такого будет крайне сложно.

Так что, смотря на возросшее желание среди россиян, готовых бежать как можно быстрее с тонущего корабля под названием россия, можно сделать вывод, который для многих уже очевиден – экономику россии, как и её государственность ждёт неминуемый крах, но “спастись” вышеуказанным способом у них не получится.

Как бы ни пытались нас убедить в своей любви к Украине, большинство русских граждан, желающих получить здесь паспорт, хотят продолжать жить в росии, но с возможностью путешествовать по Европе благодаря безвизу.

Украинское гражданство нужно заслужить, если потребуется, то положить душу и тело ради её свободы,и, как мне кажется, только исключительные люди из россии могут иметь такое право.