Это слом. Российская армия оказалась неспособна нанести поражение Украине за месяц. Это значит, что не сможет и за год. Фактически у них было полторы недели для шоковых действий. Даже еще меньше - пару дней в самом начале. Но в условиях мобилизации огромного количества украинских военных и гражданских, огромной западной поддержки и военных легионеров - задача по захвату страны больше нереализуема. Для русских время упущено. Остался только ракетно-бомбовый террор гражданского населения.

Но даже полное сухопутное поражение России (до которого еще очень далеко) не закончит войну. Это важно понимать. Не получилось всю страну? Значит хоть что-то попытаются урвать, как их солдаты, которые грабят захваченные города и насилуют женщин. Россияне попытаются аннексировать территории, которые успели захватить. Российская пропаганда попытается именно это выдать за победу в войне с Украиной. Наряду с попыткой навязать хоть какое-то дипломатическое поражение Украине. Однако и здесь русские нацисты терпят неудачу.

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Например, группировка российских войск под Киевом оказалась в оперативном окружении (Ирпень, Буча, Гостомель). То есть дороги, которые ведут в сторону России, простреливаются. Сбежать они могут, но цена будет высокой. Безопасных путей к отступлению нет. Украинские войска при этом начали восстанавливать контроль над городом Ирпень и постепенно освобождают его от русских нацистов.

Атака на киевском направлении захлебнулась. Об этом отчасти говорит тот факт, что полевые пропагандисты России, которые сопровождали наступление под Киевом, сбежали с этого направления и переместились под Мариуполь. Именно там русские нацисты концентрируют силы для создания сухопутного коридора с Крымом и захвата города, который они видят как крупный порт для оккупированных территорий. Битва за город - ужасная, страшная. И чем она закончится - неизвестно. Все самые мотивированные части русских нацистов брошены туда.

Одновременно русские нацисты пытаются окопаться вокруг Чернигова и Сум. Но уже поняли, что непосредственно города им не взять. То же самое касается Харькова, который стал крепостью и гордостью украинской нации, как и Мариуполь, и дает жесткий отпор русским нацистам. Захват этих трех городов - нереализуемая для россиян задача. Хотя прорваться в отдельные районы с тяжелыми потерями для красивой картинки они все еще могут. Для нас такие попытки - это хорошо, это удача.

На Донбассе в зоне ООС русские нацисты терпят поражение. Если в первые дни официальная сводка россиян говорила о продвижении на 20 км, то теперь официально публикует 2-4 км. И даже это - ложь. Продвижение россиян остановлено. Потери - катастрофические. Но на этом направлении все еще есть ресурсы. И их продолжают бросать вперед. Все это сопряжено с огромными потерями, которые уже вдвое превысили потери непосредственно России (в составе СССР) во время 10-летней войны против Афганистана.

На юге Украины русские нацисты столкнулись с тем, чего не ожидали. Получив возможность почти без сопротивления углубиться в украинские степи, "легкая прогулка" внезапно закончилась массовой гибелью русских нацистов-офицеров. И полным разгромом под Николаевом, который россияне планировали легко захватить за первую неделю и приступить к захвату Одессы. Украинская артиллерия утюжит русских ежечасно. Попытки наступления подавлены.

От десантной атаки с моря на Одессу русские, судя по всему, отказались, ведь без сухопутной поддержки (для этого надо было захватить Николаев) атака с моря - самоубийство. Основные силы десанта, которые предназначались для Одессы, переброшены на Мариуполь. Хотя безумные генералы все еще могут заставить корабли высадить мясо на побережье Одессы. С таким подходом к войне, как у русских нацистов - ничего нельзя исключать.

Направление на Кривой Рог и Запорожье тоже заблокировано для русских нацистов. Растянувшиеся колонны уничтожаются, ресурса для наступления нет. Те из россиян, кто пытается окапываться, несут потери ежечасно, так как никакой окоп от удара с Bayraktar не спасает. Однако даже в таких условиях русские генералы гонят личный состав вперед - на Николаев, Кривой Рог, Запорожье. Эти направления превращены в мясорубку, как в районе Изюма и на Донбассе. Особенно на трассе Херсон - Николаев (так называемый сериал "Чернобаевка").

На отдельных направлениях украинская армия ведет наступление и отбрасывает русских назад. И вскоре, что очевидно, начнет освобождение всех захваченных территорий. В войсках, несмотря на тяжелые потери, крепнет понимание, что победа за Украиной. Понадобится еще много мужества и силы воли, чтобы освободить всю Украину от русских нацистов. Да, потери Украины очень большие. И хоть наши потери абсолютно несопоставимы с потерями россиян - от этого украинским семьям, потерявшим мужчин и женщин, не легче. Гибнут сотни украинских военных. Это непоправимая утрата. И после войны мы каждого почтим должным образом.

Однако оперативная ситуация спустя первый месяц войны России против Украины указывает на то, что ни один из сценариев российских генералов не будет реализован. Русские просто не в состоянии обеспечить требования Путина. Конечно, российская пропаганда попытается выдать за огромную победу любой тактический успех, вроде захвата Херсона, который, между тем, оказывает героическое сопротивление оккупантам.

Но перемены налицо. Россияне начали жаловаться (!), что переговорная группа Украины с Россией якобы затягивает переговоры. Не соглашается почти ни на что, кроме договора о гарантиях безопасности. Россияне жалуются западным политикам, чтобы те надавили на Украину, чтобы Путину дали сохранить лицо. Чтобы Украина приняла требования русских нацистов и капитулировала хоть в чем-то. И каждый раз выдумывает что-то, что можно выдать ну хоть за какую-то победу. Например, теперь требуют дать больше прав русскому языку.

На капитуляцию Украины можно было рассчитывать в первые два-три дня, если бы русским удалось захватить Киев, куда они даже смогли въехать в первые дни, но были полностью разгромлены. Если бы русские смогли убить политическое руководство Украины, генералов, командование, захватить столицу и обезглавить сопротивление - шок был бы таковым, что можно было рассчитывать на разные сценарии.

А теперь это невозможно. И потому никакой капитуляции добиться не получится. Но гибнут тысячи гражданских. Россия совершает военные преступления. Много украинцев находятся в опасности в блокированных городах. Умирают дети. Это страшная война. Но нет у Украины другого пути, кроме как одержать в ней победу.

Это и будет сделано.