'Русские асвобадители' 'асвобаждают' территорию Украины от УПЦ?

Как иначе можно воспринимать циничные авиаудары, которые наносятся оккупантами по культовым сооружениям и монастырям УПЦ, где находят себе убежище прихожане церкви, не что иное, как геноцид украинского народа и его культуры.

В частности, 12 марта т.г. захватчиками во время бомбардировки г. Святогорска Донецкой области, в котором проживают исключительно мирные жители, была частично разрушена одна из святынь украинского народа Святогорская лавра. И только благодаря Божьему провидению не погибло ни одного мирного жителя, которые в то время находились в святом месте.

Видео дня

В ночь с 11 на 12 марта 2022 года в результате обстрела поселка Пятихатки Харьковской области пострадал храм святой благоверной царицы Тамары.

В Житомирской и Киевской епархиях в результате военных действий от обстрелов пострадали Покровский храм в городе Малин и церковь в честь пророка Илии и Апостола Андрея Первозванного в селе Мостище.

В результате обстрела пострадали здания Елецкого монастыря в Чернигове.

7 марта в с. Заворичи Броварского района Киевской области в результате обстрелов сгорела Георгиевская церковь (1873) Бориспольской епархии УПЦ.

Непонятно одно, почему на 18-й день войны глава УПЦ митрополит Онуфрий так и не сформулировал своей четкой позиции на чьей он и церковь стороне находятся. Не реагирует он и на разрушение архитектурных памятников, имеющих мировое значение.

Однако "молчание" главы УПЦ может очень дорого стоить церкви. Такая его позиция уже вызвала волну реакции духовенства, размышляющего о переходе в ПЦУ и начавших переговоры с последними.