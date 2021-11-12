Руслан Стефанчук призвал главу парламента Грузии срочно перевести Михеила Саакашвили в гражданскую клинику

11 ноября Руслан Стефанчук во время телефонного разговора с главой парламента Грузии Кахабером Кучавой призвал грузинскую сторону к объективному и беспристрастному расследованию дела гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Был бы благодарен Грузии за полное соблюдение прав человека и гражданина, в частности – содействие в его госпитализации в гражданское медицинское учреждение и разрешение на его посещение группой украинских врачей", – отметил Стефанчук в сообщении на своей странице.

Вместе с этим спикер украинского парламента добавил, что обсудил с Кахабером Кучавой перспективы усиления сотрудничества в парламентском измерении.

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"Предложил возобновить сотрудничество в рамках Межпарламентской ассамблеи Парламента Грузии, Парламента Республики Молдова и Парламента Украины. Считаю, что это поможет нам в совместном продвижении различных инициатив, таких как вступление в ЕС, противодействие гибридной агрессии России", — отметил Стефанчук.