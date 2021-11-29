Руководство 'Центрэнерго' вместе с мэром Украинки пытаются украсть земли Трипольской ТЭЦ – СМИ

Пользуясь проблемой поставки угля в Украину, спекулянты пытаются забрать земли крупнейшего поставщика электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области – Трипольской ТЭС. Среди вероятно заинтересованных лиц – руководство "Центрэнерго" и мэр Украинки.

Об этом сообщило издание "СтопКор", ссылаясь на информацию собственных источников и оказавшиеся в распоряжении редакции документы. В частности, отмечается, что ряд земельных участков, предназначенных для хранения угля, хотят передать некоему Семену Коширенкову. К преступному сговору могут быть причастны и местные чиновники.

Трипольская ТЭС находится в городе Украинка Обуховского района Киевской области. Она входит в состав государственного предприятия "Центрэнерго". Речь идет о возможной передаче почти 2 га земель с последующим превращением их в точки перевалки песка.

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Вероятные заинтересованные лица:

ФЛП Семен Коширенков;

городской голова города Украинка Александр Туренко;

представитель Трипольской ТЭС, начальник отдела имущественных ценностей, депутат Украинского городского совета Обуховского района Киевской области Татьяна Ягодзинская;

представитель ПАО "Центрэнерго", начальник службы безопасности ПАО "Центрэнерго" Владимир Рейман;

экспредседатель Обуховского райсовета, депутат городского совета, известная как "песочная королева" Лариса Ильенко.

"Действуя в преступном сговоре, эти люди преследуют цель присвоения земель ПАО "Центрэнерго", а также территорий, находящихся в коммунальной собственности Украинской ОТГ", – сообщает "СтопКору" источник.

По его данным, Семен Коширенков владеет рядом самопроизвольных застроек. Это и объекты недвижимости, и гидротехническое сооружение, и часть подпорной стены. Принадлежат они господину Семену в праве частной собственности. А поскольку все эти постройки стоят на земельных участках, то Коширенков собирается оформить их на себя. Такая попытка уже происходила с арендой земельного участка с кадастровым №3223151000:01:022:0006 площадью 0,138 га в городе Украинка.

В связи с тем был открыт ряд уголовных производств, в частности по ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины "Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство" в отношении Коширенкова.

Еще одна фигурантка уголовных дел – Екатерина Проценко. Женщина занимает должность секретаря Украинского городского совета. В ней было открыто производство по статье 364 "Злоупотребление властью или служебным положением". Известно, что по соглашению о резервировании самовольно незаконно передала в пользование Коширенкову определенную часть земельного участка, где он незаконно добывает песок и занимается переработкой щебня. Делается это без документов на землю и такое производство. То есть фактически при руководстве Проценко Коширенков осуществляет нелегальную добычу песка. Вероятно, именно этот песок он собирается сочинять на "отжатых" землях Трипольской ТЭС.

Еще один помощник по грязным песчаным делам – городской голова Украинки Александр Туренко. Чиновник, пользуясь служебным положением, в возможном сговоре с Коширенковым и Проценко пытается узаконить нелегальные здания Коширенкова, его незаконный бизнес и украсть земли у общины Украинской ОТГ.

Сообщники Коширенков, Туренко, представители Трипольской ТЭС могут хотеть в результате инвентаризации земель и существующего предела между землями коммунальной собственности и ПАО "Центрэнерго" объединить и передать Коширенкову земельные участки, на которых, возможно, он разместил свои самовольные застройки.

В частности, речь идет о следующих участках:

кадастровый №3223151000:01:022:0006, площадью 0,138 га;

кадастровый №3223151000:01:022:0007, площадью 0,0768 га;

около 2 га земель под угольным складом Трипольской ТЭС.

Схема уже сработала с одним из этих земельных участков. В частности, 23 ноября 2021 года на публичной кадастровой карте без каких-либо правовых оснований появился рядом еще один оформленный на Коширенковой земельный участок с кадастровым № 3223151000:01:022:0007 площадью 0,0768 га.

Сам мэр Украинки Александр Туренко в комментарии "СтопКору" говорит: в случае наличия имущества на участке абсолютно законно владельцу имущества требовать у государства землю. И даже если в отношении собственника продолжаются суды в результате открытых уголовных производств, то пользоваться приобретенной землей он может спокойно вплоть до вынесения окончательного приговора. Он фактически подтверждает схему Коширенкова и Ко с инвентаризацией.

"Участок под номером 3223151000:01:022:0007 был сформирован в процессе инвентаризации. Если на участке есть какое-то имущество, то государство обязано обеспечить собственника имущества земельным участком. В то же время Нацполиция обязана всегда возбуждать уголовное дело. Это делается быстро". законности или незаконности – исключительно решением суда. Дождемся решения по уголовному делу и тогда узнаем: законно или незаконно", – сказал он.

Туренко подразумевает, что Коширенков может свободно воспользоваться участком. Пока суд официально признает или не признает его преступником. Примечательно, что суд может длиться год и три. За это время земли государственной собственности будут находиться в пользовании частного лица.

При этом сам Туренко откровенно обещает журналистам: земли Коширенкову не отойдут.

"Земли не могут отойти ему. Если Трипольская ТЭС откажется от какого-либо участка, то, скорее всего, там будет КП, которое будет приносить прибыль в общину", сказал –

Таким образом, на угольных складах хотят организовать точку для перевалки песка. Впрочем, что делать, если в городе появится уголь и его нужно будет где-то складывать – остается под вопросом.

В этот четверг депутаты городского совета должны голосовать за предоставление разрешения на изготовление документации по разделу и объединению земельных участков ТЭС под номерами 3223151000:01:022:0007 и 3223151000:01:033:0011. Так удастся ли заинтересованным лицам расформировать и объединить участки и перепадет ли что-нибудь уже законно песчаному нелегалу Коширенкову – покажут результаты сессии, после которой можно будет оценить чесность руководителя Украинки Туренко.

Справка:

Трипольская ТЭС – самая мощная электростанция на Киевщине.

Киевская область относится к энергонасыщенным районам. На ее территории размещены энергогенерирующие предприятия общей мощностью 3200 МВт, из которых установленная мощность Трипольской ТЭС составляет около 57%. Следовательно, энергогенерирующее предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Предприятие занимает площадь 281,3 га, расположенное в Обуховском районе на берегу Каневского водохранилища.

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