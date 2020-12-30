Як повідомляє сайт Президента, 29 грудня звільнено вже третього очільника Черкаської ОДА від Зеленського, кадрового СБУшника з Києва Сергія Сергійчука.

І тут приходить на пам`ять безсмертний вираз Президента Ющенка про своїх депутатів, що вони ніхто і він їх по смітниках збирав. Подібну оцінку кадровому потенціалу команди Зеленського дав у свій час не перший, але й не другий посадовець в державі Андрій Богдан.

Але повернемося до “системи” кадрового відбору голів ОДА, які є обличчям Президента в областях. Отож, кілька слів про мою малу батьківщину – Черкащину.

Першим очільником Черкащини, якого представив особисто Зеленський, став такий собі Ігор Шевченко, раніше Ігор Кикоть, бізнесмен із дружньої Італії. Кажуть, що Шевченка, як сусіда по будинку в Італії, порекомендувала дружина Президента. Протримався, точніше промучився, на посаді цей очільник аж 3 місяці та знову повернувся на рідну італійську землю до своєї родини.

Другим керівником області було призначено кадрового СБУшника, який працював у Маріуполі, Романа Боднара. Як інформують депутати із Слуги народу, направили його представником Президента на Черкащину абсолютно випадково. Він їхав до свого начальника по СБУшній лінії з Донеччини заступником голови Житомирської ОДА, а в офісі Президента вирішили, що полковник може й цілу Черкаську область потягти. Тому вийшло по класиці: їхав із Маріуполя в Житомир, а заїхав у Черкаси.

За 10 місяців другий очільник Черкащини від Зеленського нажив ворогів із депутатського корпусу “Слуги народу”, які патріотично лобіювали свої дружні фірми по ремонту доріг, а він залучив фірми дружні до свого колишнього начальника і його друзів.

Отож, перед місцевими виборами з'явився вже третій очільник області і другий кадровий СБУшник Сергій Сергійчук. Його професійну діяльність в СБУ та в Києві супроводжували звинувачення у корупції, але, як кажуть в офісі Президента, рекомендував його один модний депутат і його тесть-мільярдер. Тож, третій від Зеленського приїхав “на кормленіє” в українську провінцію, про яку до цього читав лише у книжках. Нічого звісно доброго цей Сергійчук не зробив та ще й місцеві вибори програв. Хіба що прославився вмінням пафосно перерізати стрічки на об`єктах збудованих за попередньої влади.

Тож, нині Черкащина і черкащани чекають від Зеленського без надії та сподівань, бо ніхто не знає, на якому смітнику тепер команда Президента знайде очільника області.

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