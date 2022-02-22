Мне не понять "искусственного" мирового молчания, "показушных, не действующих санкций", которыми нас кормили 8 лет!!!

Не понять мирового пассивного, созидательного бездействия.

Не понять своих коллег, которые с завидной регулярностью приезжали на гастроли и фестивали в мою страну, восхищались, какая она великая и свободная, якобы переживая о том, что в моей стране идёт война, которую развязал "ваш президент", а теперь молчат!

Не понять ваших оппозиционных лидеров, блогеров, музыкантов, актёров, публичных людей, которой просто молчат, позволяя пропаганде навязывать своей же аудитории наглую ложь, ничего не разъясняя и не реагирую на весь этот п*здец!

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Вы воспитали и позволили, и позволяете этой мрази так вести себя со всем миром, и с собой. Весь мир, не реагируя радикально, позволяет диктатору так себя вести.

Проглатывая все эти годы все то говно, которым вас кормят, знайте - на всех, кто молчит и просто наблюдает, лежит ответственность за каждую смерть, за стариков, лишенных дома, за детей, лишенных отца, за украинцев, лишенных целостности своей страны!

И самое главное - на молчащих ответственность за смерти ваших пацанов, которых эта мразь отправит на верную гибель. Не допустите…

Украина великая страна!

Сейчас не 2014. Мы стали другими.

Мы будем рвать зубами за свою страну.

"…хто з мечем до нас прийде, від меча і загине!"