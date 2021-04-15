Сирийский почерк Путина: грозит ли Украине новая война и кто защитит независимость

Галина Остаповец
Галина Остаповец
Политика
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Россия продолжает стягивать к границам Украины войска и технику, но ЗСУ готовы к нападению

Несмотря на то, что страны Запада заявили о недопустимости нового вторжения России на украинские территории, агрессор под прикрытием "учений" продолжает стягивать к нашим границам военную технику, а на Донбассе и дальше гибнут бойцы ВСУ. Украинская власть назвала такие действия одной из самых масштабных угроз для государства за последние два года, а Запад призвал РФ образумиться.

Так зачем же Кремль бряцает оружием и стоит ли ждать нападения, читайте в материале OBOZREVATEL.

Войска к границе с Украиной перебрасывают ночью

По данным украинской разведки, Россия перебросила к границе с Украиной и в аннексированный Крым 16 батальонно-тактических групп мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений. Это где-то 11-14 тысяч военнослужащих, которые якобы должны участвовать в военных учениях "Запад-2021". Стягивание войск, по прогнозам, продлится до конца апреля.

Известно, что российская армия и техника дислоцируется на 4 военных полигонах – по одному в Воронежской и Брянской областях и двух в аннексированном Крыму.

Основные места дислокации российской армии и техники

Войска перебрасывают ночью по железной дороге, а тактические знаки и номера на бронетехнике закрашивают. Однако Украина уже установила о них всю необходимую информацию.

Ситуация на Донбассе ухудшилась с начала текущего года, а в последний месяц обострилась еще серьезнее. Ежедневно с фронта приходят новости о гибели защитников Украины, террористы усиленно обстреливают наши позиции и начали активно задействовать снайперов. В 2021-м погибли уже 26 бойцов ВСУ.

Путин не сможет гулять по Донбассу

По мнению экспертов, украинские войска полностью готовы к вторжению россиян или к их другим провокационным действиям. Это подтвердили уже и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, и президент Владимир Зеленский.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, нынешние события на Донбассе – дежавю февраля-марта 2014 года. Та же истерия в СМИ, перемещение российских войск вдоль границы с Украиной... Отличие только в том, что теперь Запад более жестко реагирует и комментирует маневры Кремля, а не только выражает "обеспокоенность". Да и украинская армия сейчас куда сильнее, чем семь лет назад.

"Прогулки по Донбассу у Путина уже не будет. Поэтому не должно дойти до обострения стратегического уровня. Скорее всего, будут тактические провокации вдоль линии разграничения, но не более. Ибо кроме военной обороны, Украина держит еще и дипломатическую осаду. Путин поиграет мускулами и притихнет. Однако в случае эскалации мы должны рассчитывать в первую очередь на свои силы. Запад не станет воевать против России за нашу страну, но будет помогать нам другими методами", – предположил он.

Россия значительно нарастила количество обстрелов весной 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Бывший разведчик и ветеран АТО Андрей Рымарук отметил OBOZREVATEL, что от России действительно можно ждать чего угодно, но украинская армия способна дать отпор оккупантам. Правда, в этом году враг изменил тактику, к чему ВСУ изначально не были готовы. Кроме активного снайперского огня террористы "втихаря" минируют украинские позиции минами ПОМ-2.

"Враг поменял тактику. Кроме снайперов, которые незаметно делают один-два выстрела и залегают, началось дистанционное минирование наших позиций. Или же забрасывают к ним различные заминированные предметы. Недавно подбросили детский самолет со взрывчаткой. Наши догадались, дернули издалека и он разорвался. Так же минируют магазины к автоматам, перчатки, павербанки. Это элементарная тактика войны во время перемирия, которой хотят подорвать боевой дух, не применяя тяжелого вооружения. Сирийский почерк", – уточнил он.

На Россию обрушатся адские санкции

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин также отметил, что если РФ осмелится на новую агрессию против Украины, то тут же получит "ответку" от США в виде "адских" санкций.

"Кроме Донбасса, США готовят отдельные санкции против России за ее вмешательство в президентские выборы. А в случае вторжения на Донбасс точно будут аресты активов путинского окружения, нефтяное эмбарго, запрет высокотехнологического экспорта и полного доступа к финансовым рынкам. Это будет реальный удар по амбициям Кремля", – заверил он в эфире OBOZREVATEL TV.

По мнению экспертов, российский президент Владимир Путин может не решиться напасть на территорию Украины

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев тоже не верит, что Путин пойдет на новое вторжение. По его словам, от стягивания российской техники к границам с Украиной для Кремля одни минусы. Но глава РФ не может поступить иначе, потому что будет выглядеть неприлично в собственном кругу.

"Переброс войск к границам с Украиной для Путина приводит к внешнеполитическим потерям. Весь мир хватается за голову, куча всякого геморроя и непонятно зачем. С другой стороны, не сделать этого, с их точки зрения, большие риски. Реальная причина – в Москве все друг друга убедили, что как раз Украина собирается идти в наступление. А этого там себе позволить не могут. Поэтому из двух зол выбрали то, что считают меньшим", – предположил Пономарев.

  • "Украина не хочет войны на Донбассе и не планирует никаких наступательных действий", – заверил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в штаб-квартире НАТО, во вторник 13 апреля.

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен в своих выступлениях также призвали Россию вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе.

  • В Кремле заявляют, мол, не собираются нападать, а перебрасыванием войск к украинской границе якобы хотят обеспечить свою безопасность от возможного "нападения" ВСУ на оккупированную территорию Донбасса. Какую безопасность и зачем – вопрос. Ведь "их там нет".

Казалось, геополитическая конъюнктура сейчас точно не на стороне Владимира Путина. С точки зрения здравого смысла, пойти на обострение войны на Донбассе – это значит спровоцировать еще большую волну жесткой риторики и новых санкций со стороны Запада. Однако остался ли у Путина здравый смысл? Ожидать от агрессора всегда можно чего угодно, поэтому реакция должна быть соответствующей. Украинская власть и армия должны пристально следить за маневрами РФ, ведь угроза со стороны нашего северного соседа всегда была, есть и будет.

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