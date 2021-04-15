Сирийский почерк Путина: грозит ли Украине новая война и кто защитит независимость

Несмотря на то, что страны Запада заявили о недопустимости нового вторжения России на украинские территории, агрессор под прикрытием "учений" продолжает стягивать к нашим границам военную технику, а на Донбассе и дальше гибнут бойцы ВСУ. Украинская власть назвала такие действия одной из самых масштабных угроз для государства за последние два года, а Запад призвал РФ образумиться.

Так зачем же Кремль бряцает оружием и стоит ли ждать нападения, читайте в материале OBOZREVATEL.

По данным украинской разведки, Россия перебросила к границе с Украиной и в аннексированный Крым 16 батальонно-тактических групп мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений. Это где-то 11-14 тысяч военнослужащих, которые якобы должны участвовать в военных учениях "Запад-2021". Стягивание войск, по прогнозам, продлится до конца апреля.

Известно, что российская армия и техника дислоцируется на 4 военных полигонах – по одному в Воронежской и Брянской областях и двух в аннексированном Крыму.

Войска перебрасывают ночью по железной дороге, а тактические знаки и номера на бронетехнике закрашивают. Однако Украина уже установила о них всю необходимую информацию.

Ситуация на Донбассе ухудшилась с начала текущего года, а в последний месяц обострилась еще серьезнее. Ежедневно с фронта приходят новости о гибели защитников Украины, террористы усиленно обстреливают наши позиции и начали активно задействовать снайперов. В 2021-м погибли уже 26 бойцов ВСУ.

По мнению экспертов, украинские войска полностью готовы к вторжению россиян или к их другим провокационным действиям. Это подтвердили уже и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, и президент Владимир Зеленский.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, нынешние события на Донбассе – дежавю февраля-марта 2014 года. Та же истерия в СМИ, перемещение российских войск вдоль границы с Украиной... Отличие только в том, что теперь Запад более жестко реагирует и комментирует маневры Кремля, а не только выражает "обеспокоенность". Да и украинская армия сейчас куда сильнее, чем семь лет назад.

"Прогулки по Донбассу у Путина уже не будет. Поэтому не должно дойти до обострения стратегического уровня. Скорее всего, будут тактические провокации вдоль линии разграничения, но не более. Ибо кроме военной обороны, Украина держит еще и дипломатическую осаду. Путин поиграет мускулами и притихнет. Однако в случае эскалации мы должны рассчитывать в первую очередь на свои силы. Запад не станет воевать против России за нашу страну, но будет помогать нам другими методами", – предположил он.

Бывший разведчик и ветеран АТО Андрей Рымарук отметил OBOZREVATEL, что от России действительно можно ждать чего угодно, но украинская армия способна дать отпор оккупантам. Правда, в этом году враг изменил тактику, к чему ВСУ изначально не были готовы. Кроме активного снайперского огня террористы "втихаря" минируют украинские позиции минами ПОМ-2.

"Враг поменял тактику. Кроме снайперов, которые незаметно делают один-два выстрела и залегают, началось дистанционное минирование наших позиций. Или же забрасывают к ним различные заминированные предметы. Недавно подбросили детский самолет со взрывчаткой. Наши догадались, дернули издалека и он разорвался. Так же минируют магазины к автоматам, перчатки, павербанки. Это элементарная тактика войны во время перемирия, которой хотят подорвать боевой дух, не применяя тяжелого вооружения. Сирийский почерк", – уточнил он.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин также отметил, что если РФ осмелится на новую агрессию против Украины, то тут же получит "ответку" от США в виде "адских" санкций.

"Кроме Донбасса, США готовят отдельные санкции против России за ее вмешательство в президентские выборы. А в случае вторжения на Донбасс точно будут аресты активов путинского окружения, нефтяное эмбарго, запрет высокотехнологического экспорта и полного доступа к финансовым рынкам. Это будет реальный удар по амбициям Кремля", – заверил он в эфире OBOZREVATEL TV.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев тоже не верит, что Путин пойдет на новое вторжение. По его словам, от стягивания российской техники к границам с Украиной для Кремля одни минусы. Но глава РФ не может поступить иначе, потому что будет выглядеть неприлично в собственном кругу.

"Переброс войск к границам с Украиной для Путина приводит к внешнеполитическим потерям. Весь мир хватается за голову, куча всякого геморроя и непонятно зачем. С другой стороны, не сделать этого, с их точки зрения, большие риски. Реальная причина – в Москве все друг друга убедили, что как раз Украина собирается идти в наступление. А этого там себе позволить не могут. Поэтому из двух зол выбрали то, что считают меньшим", – предположил Пономарев.

"Украина не хочет войны на Донбассе и не планирует никаких наступательных действий", – заверил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в штаб-квартире НАТО, во вторник 13 апреля.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен в своих выступлениях также призвали Россию вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе.

В Кремле заявляют, мол, не собираются нападать, а перебрасыванием войск к украинской границе якобы хотят обеспечить свою безопасность от возможного "нападения" ВСУ на оккупированную территорию Донбасса. Какую безопасность и зачем – вопрос. Ведь "их там нет".

Казалось, геополитическая конъюнктура сейчас точно не на стороне Владимира Путина. С точки зрения здравого смысла, пойти на обострение войны на Донбассе – это значит спровоцировать еще большую волну жесткой риторики и новых санкций со стороны Запада. Однако остался ли у Путина здравый смысл? Ожидать от агрессора всегда можно чего угодно, поэтому реакция должна быть соответствующей. Украинская власть и армия должны пристально следить за маневрами РФ, ведь угроза со стороны нашего северного соседа всегда была, есть и будет.