Россия снова пытается подорвать территориальную целостность Украины, – глава посольства США

Россия, в дополнение к агрессии на востоке Украины, объявила чрезвычайно большую зону в Черном море закрытой для военных и других кораблей. Ограничивая морскую деятельность в украинских водах, Кремль снова пытается подорвать территориальную целостность Украины.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время своего визита в Мариуполь, сообщила пресс-служба американского посольства. Дипломат подчеркнула, что Россия создает препятствия для судоходства и угрозы ограничения свободы судоходства через Керченский пролив. Это повлияло как на международную торговлю Украины, так и на благосостояние обычных украинцев.

"Недавно Россия, в дополнение к эскалации своих сил на востоке Украины, объявила чрезвычайно большую зону закрытой для военных и других официальных кораблей на большей части Черного моря через военные учения. И это, в сочетании с другими действиями России в Керченском проливе, фактически перекрывает доступ до Азовского моря для военных и других государственных судов. Поэтому, будем абсолютно откровенными характеризуя эти действия: ограничивая морскую деятельность в украинских водах, Россия снова пытается подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, в этом случае на море", – заявила Квин.

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Она также добавила, что, несмотря на заявления России об отводе своих войск от украинской границы, угроза для Украины остается.

25 июня дипломат посетила строительство военного городка для дивизиона катеров и отдела специальных действий Морской охраны Госпогранслужбы Украины по Программе экспортного контроля и безопасности границ посольства США.

Квин отметила, что проект в Бердянске направлен на то, чтобы помочь Украине гарантировать безопасное и свободное судоходство и защитить украинский суверенитет на своих территориальных водах.

Этот проект, по ее словам, является лишь одной частью инвестиций в размере 4,5 миллиона долларов США в военные объекты в Бердянске и Мариуполе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия заявила, что до октября 2021 года закрывает часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов. Причиной такого решения якобы стали запланированные учения российского флота.