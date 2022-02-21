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История повторяется?

31 год назад распался СССР, но стоит вспомнить причины и что предшествовало распаду.

Событий, внутренних и внешних, конечно же, было множество.

Но, субъективно, могу выделить четыре основных, которые привели к развалу и, важно отметить, что не без помощи США:

1. Гонка вооружений и Политика СССР по наращиванию военного потенциала

2. Афганистан...

3. СОИ - создание стимулов для конкуренции в космосе

4. Энергетика

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Все это было актуально 30-40 лет назад и сегодня только увеличило актуальность.

1. ВПК и экономика.

Экономика СССР была плановой, решения принимались в центре (в Москве), люди, предприятия были лишь ресурсом.

И в ущерб интересам своего народа, правление СССР накачивало армию и предприятия ВПК

К концу 1980-х годов предприятия оборонного комплекса производили 20-25 % валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Оборонные затраты достигали около 60% бюджета

Сегодня Россия занимает первое место из пяти стран-лидеров по расходам на оборону к ВВП - она тратит на военные нужды 4,3% ВВП, тогда как Великобритания - всего 2,2%.

Да, это еще не масштабы Советского Союза,

Внешние оценки советских военных расходов варьировались от 10% до 20% ВВП, но и Россия не Советский Союз с плановой экономикой и эффективной инфраструктурой.

Что бы резюмировать. Расходы РФ на войну уже становятся критическим ярмом для экономики и благополучия граждан.

А большая война - добьет и без того слабую сырьевую экономику.

2. Афганистан (1979-1989 годы)

Не буду слишком детализировать, но эта война обошлась СССР слишком дорого. и в человеческих жизнях и опять в деньгах.

На поддержку кабульского правительства из бюджета СССР ежегодно расходовалось $800 миллионов.

На содержание армии и ведение боевых действий из бюджета СССР ежегодно расходовалось от $3 до $8,2 миллиардов

Другие оценки указывают на совокупные расходы составили 30 млрд рублей, что по официальному курсу было около $46 млрд

Или более $110 млрд в сегодняшних деньгах

Как бы не критично для огромной страны за 10 лет, но не забываем, что были и другие расходы.

Что касается сегодняшнего дня.

То сама Россия говорит о том, что санкции из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса нанесли ущерб росссийской экономике более $1 трлн

И это при ВВП РФ в 2021 году $1.,7 трлн

История повторяется в худшем ее сценарии для РФ и, похоже, второго "Афганистана" экономика северной страны не выдержит и ее ждет участь СССР.

3. Программа космической обороны "Звездные войны"

Это была гениальная спецоперация США, инициированная президентом актером - Рейганом.

В 1983 году Рейган толкнул пламенную речь из которой следовало, что США реализуют масштабный проект Космической обороны "чтобы достичь нашей конечной цели – ликвидации угрозы, которую представляют стратегические ракеты с ядерными боеголовками"

Американский президент поставил перед собой две цели – "похоронить" газопровод, по которому газ из Сибири должен был поступать в Европу, и "звездные войны".

СОИ предназначалась для защиты Соединенных Штатов от нападения со стороны СССР .межконтинентальных баллистических ракет (МБР) путем перехвата ракет на различных этапах их полета.

Изначально многие эксперты указывали, что этот проект – чистой воды фантастика.

Тем не менее, СССР воспринял этот вызов и перенаправил на космос значительную часть государственных ресурсов.

В 1980-е годы в СССР был в том числе разработан "асимметричный ответ" на "Стратегическую оборонную инициативу" Р. Рейгана

СССР включился в космическую гонку. Реализовал десятки дорогущих проектов, обескровил свою экономику и, в итоге, распался.

Что бы подытожить, Россия как в 80-е так и сегодня показывает существенное технологическое отставание и высокую неэффективность использования ресурсов, которая опять таки ложится на бюджет.

Факты вы знаете: свои компьютеры не делают, чипы не делают, операционную систему не делают.

Илон Макс сделал весь Роскосмос стоимостью подъема груза на орбиту, а истребителей 5 поколения в США больше чем в РФ почти в 50 раз

4. Энергетика.

Нефть была важнейшим источником валютных поступления СССР и наполнителем бюджета

Объемы валютных поступлений СССР от нефтяного экспорта были поразительны.

Если в 1970 году выручка СССР составляла $1,05 млрд , то в 1975 году - уже $3,72 млрд , а к 1980 году возросла до $15,74 млрд . Почти в 15 раз! Это был новый фактор развития CCCР и обслуживания военных и космических расходов...

Но когда нефть упала со $120 в 1980 году до $24 долларов в марте 1986 года, этот жизненно важный путь к внешнему капиталу иссяк.

Важную роль в этом сыграли Саудовская Аравия и США, нарастившие объем добычи.

К слову, сегодня нефть выросла почти до $100 , но еще совсем недавно она стоила менее $30 и экономика РФ подавала первые конвульсии.

Факт остается фактом, Россия как была так и остается чувствительной к ценам на энергоресурсы.

Достаточно вспомнить панику 2020 года. Сколково оценивали возможный ущерб - 4%-6% ВВП

Важно добавить ещё одну деталь, РФ будучи крупным экспортером абсолютно не влияет на стоимость нефти, они формируется на финансовых рынках США. И это главная зона риска для северян;)

Что бы подытожить:

1. Россия повторяет путь СССР по наращиванию военных расходов в нищающей, технически отстающей, зависящей от экспорта сырья стране

2. Россия впряглась в свой новый Афганистан - Украину. Помимо посчитанных потерь, впереди ее ждут еще большие потери. Украина - не Афганистан. Нас больше, мы сильнее вооружены и мы злее.

Последствия для РФ будут трагичнее.

3. Техническое отставание РФ будет только увеличиваться. Яркой является статистика по истребителям 5 поколения.

В США их около 600, в РФ около 10

Про себестоимость подъема груза в космос молчу. Маск начав с нуля обошел РФ на повороте.

4. Нефть и Газ.

Да, сегодня цены из-за российских манипуляций высоки и Газпром рапортует о победах, но

Доля российского газа в Европе резко сократилась с 35% до 17%

При этом доля США выросла и США имеет амбицию вытеснить РФ из Европы.

В случае агрессии против Украины, сделать это санкциями будет проще простого.

Плюс не забываем про эмбарго как инструмент. Запрет покупки в России нефти - убьет российскую экономику, как в свое время это убило СССР.

Так что, мы опять находимся на пороге полураспада недоимперии. До распада им осталось сделать один шаг - вторгнуться в Украину.