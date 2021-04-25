Россия не отказалась от планов захватить Украину, – Данилюк

Украине не стоит расслабляться из-за отвода войск России с границ нашего государства, ведь РФ не отказалась от своих планов по захвату Украины.

Такое мнение высказал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 2 " в воскресенье, 25 апреля. По его убеждению, Россия может достичь того, что хотела другими путями.

"То, что произошло, еще не закончилось. Мы видим только верхушку айсберга, внешние проявления. На самом деле есть стратегия России, есть стратегия Байдена. И ясно, что это определенные маневры в рамках этой стратегии. Я уверен, что в разговоре между ними было и несколько сигналов, обмен сигналами с каждой стороны. Я понимаю так: войска были отведены, но это не означает, что Россия отказалась от своих планов. Рано расслабляться, наоборот, когда все как бы расслабляются, Россия может изменить фокус и пытаться достичь того, что хотела, другими путями", – сказал он.

По мнению политика, следующий шаг Россия может сделать в Беларуси, что со своей стороны не улучшит ситуацию в Украине.

Данилюк также отметил, что сейчас самое важное, чтобы украинская власть имела четкую и продуманную позицию на несколько шагов вперед.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины, глава трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук убежден, что Россия отвела войска от границы с Украиной, ведь главная цель агрессора была нападать, а напугать.