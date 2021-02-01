Жесткий разгон в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России протестующих против заключения Алексея Навального и произвола путинского режима, в который раз говорит о том, что в Кремле не знают, что дальше делать с народом, который уже начал просыпаться.

Вполне очевидно, что старая парадигма удержания власти Путиным и его подельниками уже не срабатывает, а новой у них нет и не предвидится.

Путин не хочет сдавать свои “политические плацдармы”, провоцируя этим еще большее противостояние с россиянами. Пытаясь запугать подконтрольный ему народ и силой подавить нарастающие народные протесты, диктатор может получить совершенно противоположный результат.

На каком-то этапе публичной демонстрации насилия, население Российской Федерации устанет бояться и конфликт с многочисленными политическими активистами, которые поддерживают Навального, может легко перерасти в конфликт всего российского народа с путинской системой, которая постоянно демонстрирует свою неэффективность и недееспособность в управлении государством.

Путин не может понять, что каждый такой силовой беспредел лишь в разы увеличивает героизацию Навального в глазах российского народа, что автоматически прибавляет количество его потенциальных сторонников. А полиция и ОМОН, выполняя преступные приказы “цитадели власти”, которая уже начала шататься, ставят себя вне закона.

Автозаков на всех у Путина не хватит, поэтому он так нервно воспринимает то, что может и не досидеть до конца срока определенного ему “результатами” последних президентских “выборов”.

Пока можно наблюдать эмоциональную фазу “русского Майдана”. Однако, рациональная его фаза будет означать, к протестам начнут подтягиваться силы, не готовые идти в “рай” вместе с Путиным, что просто сошел с ума от безграничных возможностей, которые предоставляет ему диктаторская власть.

А диктатор уже почти готов начать игру с Западом, в которой главным атрибутом “аргументов” может стать запугивание ядерным оружием.

Чем хуже состояние его здоровья, тем отчетливее будет видение его будущего России. И он может дальше действовать по принципу – “после меня – хоть потоп”. То, что этот “потоп” будет ядерным, его уже не волнует.

И здесь можно говорить не о атрофировании моральных принципов Путина, а о том, что у него их просто нет. Ведь нормальный человек не будет давать указания взрывать своих соотечественников в Москве, уничтожать преступными бомбардировками мятежную Чечню и коварно оккупировать территории соседней Украины, несмотря на все ранее подписанные соглашения об четких гарантиях украинской независимости.

В то же время, совсем не факт, что Навальный, который по стечению благоприятных для себя обстоятельств, может стать новым президентом Российской Федерации, является наиболее оптимальной кандидатурой для Украины.

Он уже стал “русским Нельсоном Манделой”, но в случае его стремительного подъема на русском

“политическом Олимпе”, не будет способен продемонстрировать быстрых экономических успехов. Поэтому Алексей Навальный может попытаться прекратить российско-украинскую войну, оставив при этом за скобками стратегические интересы Украины.

Поскольку его неопределенность с вопросом признания украинской территорией оккупированного Российской Федерацией Крыма, больше чем настораживает.

Запад может помочь привести на политическую сцену России нового “царя”, сам этого не желая и к этому вовсе не стремясь.

Ведь появление харизматичного и потенциально проимперски настроенного лидера способно лишь значительно усилить шовинистические реваншистские настроения в российском обществе.

Поэтому, если Навальный переместится на место Путина, Москва больше чем через 30 лет может запустить очередную политическую “дурку”. Мол, Кремль готов к “перезагрузке” отношений с Соединенными Штатами и Европейским Союзом, мы провозглашаем новую “перестройку”, “демократизацию” и “гласность”.

Но для того, чтобы у нас все получилось так, как мы это планируем, нужно снять санкции с Российской Федерации. Тем более, что они накладывались в былые, путинские времена, а сейчас все коренным образом изменилось и Россия стала совсем другой. А с Украиной мы сами разберемся и по-братски договоримся.

Далее, после недолгих дебатов по этому поводу в Брюсселе, санкции снимаются, Россия будет выглядеть настоящим “светочем демократии” на постсоветском пространстве, а Украина остается один на один с Кремлем, в руководстве которого просто заменили отработанные политические декорации на другие, более свежие.

Навальный с триумфом получает Нобелевскую премию мира, на которую его недавно выдвинули, его с неприкрытым восторгом встречают везде на Западе, и он провозглашает новую “формулу мира” между Россией и Украиной и соглашается на проведение повторного референдума в Крыму, однако уже под международным наблюдением. Игнорируя при этом почти миллион завезенных из России “новых жителей” Крымского полуострова.

Сегодня Алексей Навальный стал чем-то вроде флага демократической России. Свою склонность к нему Запад уже зафиксировал, тогда как транзит власти от Путина к его вероятному правопреемнику, без участия Навального, может надолго затянуться.

“Мятежный Алексей” способен стать козырной картой торга Кремля с Западом. Поскольку снятие с Российской Федерации образа врага многого стоит для Москвы. С Путиным Россия враг, а с Навальным территория, где происходит “перестройка” и прослеживаются процессы медленной, болезненной “демократизации”, которая якобы может дать РФ шанс на позитивные изменения.

Хотя все это может оказаться очередным блефом Кремля. Под шумовые эффекты борьбы за перемены в России, путинский режим готовит какую-то другую, компромиссную фигуру. Надежный и проверенный человек может неожиданно всплыть на российском политическом небосклоне, если Путин решится на ликвидацию Навального.

Это может произойти после того, как ему снова дадут условный срок, а после этого, путинская преступная камарилья просто повторит вариант, который она провернула с Борисом Немцовым. Учитывая тот факт, что в свое время убийство политического лидера оппозиции номер один в России не приобрело того резонанса, возможность которого, как думал сам Немцов, являлась весомой предохранительной гарантией, что Путин на такое никогда не осмелится.

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