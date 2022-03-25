Сейчас на оккупированных территориях произошло два момента, которые заслуживают внимания. Первый, это тот факт, что на оккупированных территориях, в частности, в Мелитополе Запорожской области и Генической Херсонской области, кафиры уже начали пытаться вводить в обращение собственную валюту.

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Для цього ворожі війська намагаються максимально обмежити ввезення гривні в окупований регіон. Крім того, вони намагаються отримати список пенсіонерів та тих, хто отримує соціальні виплати, щоб в подальшому, здійснювати вже виплати в рублях. А в Старобільську Луганської області, російська окупаційна адміністрація намагається впровадити в обіг російські рублі для розрахунку в магазинах та на ринках.

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Зрозуміло, що такими діями росіяни хочуть включити тимчасово окуповані українські території у грошово-валютну орбіту своєї країни, що, як вважають окупанти, значно ускладнить взаємодію України зі своїми громадянами, деморалізує населення та примирить його з думкою про російську окупацію.

З одного боку звісно це трохи навіть смішить, зважаючи на ту економічну кризу, яка зараз точиться в їх рашці, що вже біли тижня перебуває в переддефолтному стані. З іншого, це все ж таки й лякає, з огляду на неадекватність рішень їхнього керівництва, яке, за для уявної перемоги над придуманими ними ж нацистами, може йти на ще більш недолугі і страшні дії, а ніж їхнє рішення – розпочати війну з Україною та нещадно бомбити наші мирні міста.

Але, крім цього всього, є ще один важливий нюанс, який заставляє дещо по іншому подивитись на це вторгнення в цілому і на його подальші перспективи зокрема. Йдеться про ще один цікавий факт, що стався буквально на днях і про який стало відомо сьогодні – в бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей окупанти почали вилучення української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього залучено російські підрозділи "воєнної поліції", які, окрім репресивних, виконують так звані "ідеологічні функції".

Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До "екстремістської" літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу.

Окупанти мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. В містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані.

Зазначені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку.

Також путінські війська намагаються розставляти на місцях окупаційні адміністрації. Ведеться розшук патріотів та учасників АТО/ООС. Місцевому населенню надано вказівку збирати документи, начебто з метою оформлення пенсійного забезпечення.

Що це означає, а означає це, що росіяни міняють підхід до війни. Наступальний порив їм добряче збили і вони вже добрий тиждень топчуться на місці. Резерви підтягаються дуже повільно, як і все що робиться в Росії і вони доволі не якісні, а завдання поставлені вищим військово-політичним керівництвом по окупації країни треба виконувати. От вони і почали це робити.

Ми ж, в свою чергу, маєм зрозуміти, що суттю цієї війни, чи як вони її називають спецоперації, є повне знищення України, як держави і перетворення її на купу маріонеткових республік, накшталт вже створених ДНР, ЛНР і тоді їх давня мета збудиться – країни не стане. Саме тому, не зважаючи на незначні успіхі у ведення військової операції, вони все одно паралельно дуже потужно працюють на окупованих територіях. По перше, вони безжалісно нищать інфраструктуру потужними авіаударами чи артилерією. По друге, вони так само безжально нищать і населення як тими ж ударами так і штучно створюючи голод і гуманітарну катастрофу всюди, де вони лише заходять на нашу територію і зустрічають опір, діють фактично, як їх далекі пращури – монголо-татарське іго. Ну й по третє, вони масово вивозять вцілілих людей у Росію, де забирають в них паспорти і примусово відправляють в депресивні регіони, наприклад на Сахалін, із забороною протягом двох років виїжджати за межі Росії.

Що ж нам робити – перш за все, по справжньому втямити, що це війна, а не продовження АТО чи ООС. Повномасштабна і страшна за своїм масштабом та формами ведення війна, що точиться із потужним і безжалісним ворогом, який, до того ж, сам себе загнав у глухий кут міжнародної ізоляції і через це, став водночас і значно слабшим, і набагато небезпечнішим, як той щур, загнаний в куток і від безвиході, спроможний на найнебезпечніший кидок.

Отже, аби протистояти цій навалі, необхідно включатись всім. Так, саме усім, у всенародний супротив і то зі всіх сил, підключаючи якомога ширше коло тих, хто може тримати зброю в руках, у тому числі, активізувати партизанський рух, який має постійно кошмарити ворога на ним же окупованих територіях.

Інакше, росіяни неодмінно почнуть перетворювати людей на окупованих територіях в безмовних та заляканих рабів. Вони просто інакше не вміють і це єдине що вони знають із власного досвіду ведення війн на пострадянському просторі і вони це обов’язково робитимуть. Формула проста – аби всіх підкорити, треба всіх залякати. Наприклад, розстрілюючи активістів на вулицях перед всіма рештою мешканців міста, селища, містечка – фашистські методи насправді дуже дієві і росіяни повністю їх опанували, обкатавши до того ж, на двох Чеченських війнах.

Ви ж подивіться по документах знищених у нас їхніх офіцерів вищого складу – багато хто з них пройшли ці війни, а значить мають зазначений досвід і іншого не знають.

Не треба тішити себе мріями, що це все скоро закінчиться. Найстрашніше, якщо Путін, розуміючи, що не може здолати Київ, на що від початку розраховував, почне закріплятись на досягнених рубіжах, намагаючись всі окуповані території перетворити на пустелю, переводячи конфлікт в заморожену стадію, а в нас бракуватиме сил, аби його скоренько вибити і щоб такого не трапилось, нам справді треба посилити військовий тиск, ще потужніше випалюючи цю заразу, повсякчасно нищачи її на нашій землі, не даючи їй можливості закріпитись бодай за клаптик нашої землі, аби пустити тут коріння, бо тоді то буде зробити значно важче і тоді то коштувати нам значно більшими втратами життів наших воїнів …