Россия использует беларусские аэродромы в войне против Украины: за день вылетали до 20 самолетов – CNN

Российские оккупанты используют территорию Беларуси в качестве плацдарма для вылетов авиации, которая бомбит украинские города и жилые дома в них. За один день взлетали до 20 самолетов.

Об этом пишет CNN. Российскую авиацию фиксировали радары НАТО.

Так, система радиообнаружения AWACS ежедневно фиксирует взлеты МиГ-29 с беларусских аэродромов. В один из дней были зафиксированы взлеты до 20 самолетов.

Также регулярно над территорией Беларуси летают российские самолеты-разведчики, способные фиксировать активность в воздухе в радиусе до 500 км.

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