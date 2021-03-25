В ответ на отказ Украины возобновить поставки воды в Крым, оккупационная российская администрация грозит судом. Понятно, что такой иск принять и удовлетворить может только российский суд. Но у них же по закону теперь такие решения стоят над международными. И "власти" оккупированного полуострова уже грозят после решения по иску (в их пользу) отжимать все, до чего дотянутся. Фактически нам угрожают грабежом. Проблема в том, что угроза вполне реальная.

До чего они могут дотянуться? Украинские корабли, самолеты, транспорт - все, что будет в зоне досягаемости российских властей. Российские территориальные воды или те, которые они считают таковыми - тут в Черном и Азовском море вариантов очень много. Во всяком случае именно такое обещание дал так называемый "глава парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов. И нам стоит заранее знать, какой будет реакция на попытку захвата, например, наших кораблей в Азовском и Черном морях. И эти решения согласовать с партнерами и озвучить реакцию. Чтобы у тех же партнеров не было искушения включить "глубокую озабоченность", а Кремль именно на этот сценарий не рассчитывал.

Кстати, а можно сделать зеркальный ответ со стороны Украины, но уже на основании решения международных судов в обеспечение наших исков? Задерживать российские самолеты в аэропортах, корабли, прочий транспорт и недвижимость всех госпредприятий, за исключением дипучреждений? Отжали они много, суммы на миллиарды, международное право на нашей стороне, конфискацией будут заниматься исполнительные службы тех стран, где поймают....