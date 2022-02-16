То, что российская Государственная Дума поддержала проект о признании "ДНР" и "ЛНР" нельзя считать неожиданным решением. Ведь подобные идеи время от времени постоянно выдвигались в российском политикуме. И здесь стоит задаться вопросом, почему именно сейчас, а не полгода раньше или на несколько месяцев позже?

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Схоже на те, що коли грандіозний блеф Путіна з ультиматумом і залякуванням НАТО і Заходу в нього не вдався, йому за будь-яку ціну потрібно “зберегти своє обличчя” перед російськими елітами.

Хоча невідомо коли Путін підпише подібний закон. І тут найголовніше, що Москва в цьому разі збирається робити далі. Оскільки, в разі його підписання російським диктатором, можливі декілька варіантів розвитку подій.

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Перший з них – після подібного “визнання” українських територій “незалежними” від України, вони, як і у випадку з Кримом, майже відразу ж звернуться до Росії з проханням про входження до складу Російської Федерації. І зрозуміло, що Кремль їм у цьому відмовити не зможе.

Другим варіантом стане те, що після визнання Росією “ДНР” і “ЛНР” не будуть відразу проситися до складу РФ, а звернуться до Москви з проханням допомогти їм “повернути” всі території, які до російської окупації частини Донецької і Луганської областей входили до них. Щоб в такому разі російські війська, вже не роблячи вигляд, що їх там немає, відкрито брали участь в процесі “відвоювання” територій Донбасу, які знаходяться під контролем України.

Таким чином Путін намагається змінити процес знищення української державності, перевівши його знову в локальне донбаське русло. При цьому, в разі свого відкритого протистояння на Донбасі, російська пропаганда висвітлюватиме це вже під дещо іншим ракурсом.

Москва буде наполягати на тому, що “ДНР” і “ЛНР” мають законне право “повернути” собі території, котрі зараз не підконтрольні цим терористичним угрупуванням, а будь які перешкоджання цьому будуть вважатися загрозою безпеці Російської Федерації.

Ситуація для України стає ще більш небезпечною тому, що Путіну потрібна хоча б маленька, але перемога на Донбасі, якщо йому не вдалося отримати велику перемогу над колективним Заходом і Україною.

Можна сказати, що цим своїм контроверсійним рішенням Державна Дума Росії чітко визначила місце розширення конфлікту РФ з Україною. І це лише питання часу, коли Путін вирішить збільшувати конфронтацію в цьому українському східному регіоні.

В Києві мусять бути до цього готовими і розуміти, що в Кремлі, не дивлячись на те, що в разі визнання Російською Федерацією “ДНР” і “ЛНР” на Москву чекатимуть нові санкції, у Путіна вже порахували весь Донбас російською територією і відмовлятися від цього не збираються.

Усе це відбуватиметься під масоване дезінформування світу російською пропагандою про нібито “геноцид” росіян на Донбасі і “попрання” Україною прав російськомовних.

В Москві прямо заявляють, що “своїх не здають”, що в перекладі з путінської мови має означати, що Росія й далі планує “кошмарити” Україну на всіх можливих напрямках.

Росія готується переформатувати війну з Україною на Донбасі. І не дивлячись на те, що у Путіна зараз вже не вистачає ресурсів на широкомасштабну війну з Українською державою, розширити протистояння на Донбасі Російська Федерація цілком здатна.