Четверг выдался богатым на события в России. Сначала МИД РФ объявил, что российские власти аннулируют аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, корпункт Deutsche Welle в России будет закрыт, спутниковое и иное вещание должно быть прекращено, будет сформирован перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE в Германии и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещён въезд на территорию России. По поручению спикера Госдумы журналистам Deutsche Welle запретят допуск в парламент и откажут в аккредитации на мероприятия.

Всего две недели назад ничто не сулило беды в российско-немецких отношениях. На федеральных каналах активно обсуждали, что Германия отдаляется от других западных стран из-за того, что придерживается собственных взглядов на отношения с Россией. А в кабинетах хлопали в ладоши политике Берлина по (не)поставкам летальных вооружений Украине. Но 2 февраля немецкий медиарегулятор запретил распространение в Германии канала RT DE, а ранее, в сентябре 2021 года, Google удалил c принадлежащего ему YouTube два немецкоязычных ютуб-канала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP) из-за того, что они распространяли "ложную информацию о COVID-19".

Не удивимся, если в скором времени судьба Deutsche Welle постигнет и другие иностранные СМИ в России. В частности, в четверг, 3 февраля, стало известно, что во Франции начали расследование в отношении телеканала RT France. Французские СМИ пишут, что национальный медиарегулятор начал расследование в отношении российского телеканала, так как "несколько ассоциаций сообщили об упущениях в освещении кризисов, таких как выступления „жёлтых жилетов“ или ситуация в Сирии и Центральноафриканской Республике". В RT France заявили, что речь идёт о спланированной акции, поскольку информация о начатой проверке появилась 3 февраля — на следующий день после запрета вещания RT в Германии.

Ну а вечером появилась новость, что Россия планирует использовать фейковое видео в качестве предлога для вторжения в Украину. Об этом написали The New York Times и The Washington Post со ссылкой на американскую разведку, которая якобы рассекретила планы российских властей. Как пишут СМИ, Россия планирует инсценировать нападение якобы украинской армии на гражданское население либо Донбасса, либо прилегающих российских территорий. Провокация будет снята на видео, кадры с трупами и украинской военной техникой, в частности, беспилотниками турецкого производства. При этом жертвы среди населения могут быть реальными. После этого Украину обвинят в геноциде, боевики обратятся к России, и российская армия начнёт вторжение в Украину.

План разработан спецслужбами, находится на финальной стадии, власти США решили публично рассказать, чтобы сорвать его и избежать кровопролития.

Новость подтвердили официальные представители Пентагона и Госдепартамента. "У нас есть информация о том, что русские, вероятно, хотят сфабриковать предлог для вторжения", — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, выступая на пресс-брифинге в министерстве обороны. По его словам, "в рамках этой фальшивой атаки Россия создаст очень наглядный пропагандистский видеоролик, в котором будут показаны трупы, актёры, изображающие скорбящих, а также изображения разрушений". Он также отметил, что "судя по нашему опыту, очень немногие подобные вещи происходят без одобрения на самом высоком уровне российского правительства".

В России нервно отреагировали на новость. "Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило", — заявили в Кремле. Однако на Донбассе к тому времени "засветились" так называемые военкоры, работающие на спецслужбы. Украинские военные и гражданское население знают, если приехали эти "журналисты", значит, будут провокации, которые "случайно" попадут в кадр и будут растиражированы российскими СМИ. Военкоры действуют по принципу "мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё — наша задача", участвуя в организации провокаций.

Ставка на "геноцид" сделана неспроста. 14 декабря 2021 года Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги соцопроса, посвящённого российско-украинским отношениям. Оказалось, половина населения страны (52%) считают украинцев братским народом, 31% россиян заявили о нейтральном отношении, "как к одному из многих народов", и только 11% россиян считают, что украинцы являются "враждебно настроенным к россиянам" народом. Так что властям придётся наврать с три короба, ведь скоро в дома россиян начнут приходит гробы с войны.

И раз заговорили о провокациях. В четверг, 3 февраля, прогремела ещё одна новость. Белорусские СМИ сообщили, что 24 января украинский беспилотник "незаконно пересёк государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве страны и впоследствии принуждён к посадке". Якобы "он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский". Беспилотник турецкого производства якобы "пересёк государственную границу" 24 января, а новость появилась через полторы недели, в день, когда с визитом в Киев прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Правда, спустя несколько часов, после разбора фотографий военными специалистами, стало понятно, что история фейковая, и Россия опять подставила белорусские власти, выставив Александра Лукашенко в неприглядном свете.

А в это самое время россиянам не до Украины. Они сейчас обсуждают, есть ли гарантия у простых граждан — не правозащитников, не оппозиционеров, а обычных людей, что в один прекрасный день их не засунут в машину и в носках не увезут в Чечню. Дискуссия возникла после того, как один из депутатов Госдумы РФ во время прямого эфира в инстаграме пообещал "отрезать головы" недоброжелателям, и заявил, что "также это относится к тем, кто переведёт это видео на русский язык". К флешмобу по заявлениям об "отрезании голов" присоединились другие высокопоставленные лица республики, и выяснилось, что самое опасное место для русскоязычных — Россия…