Главной целью "специальной операции", которая фактически является войной против суверенной Украины, Путин назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины. Иными словами говоря, он решил бороться с "фашизмом в Украине", хотя на самом деле имеет место действие с точностью до наоборот. "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" - фраза, которая приписывается Уинстону Черчиллю и неважно, говорил он это или нет. Сегодня мы видим, - насколько это справедливо.

ФАШИЗМ, как социально-политическое явление, ИМЕЕТ ПЯТЬ ХАРАКТЕРНЫХ СИМПТОМОВ, которые были в ГЕРМАНИИ с 1933 по 1945 год:

1. Великодержавный шовинизм.

2. Слияние всех ветвей власти – исполнительной, законодательной и судебной с силовыми структурами, СМИ и бизнес элитой.

3. Агрессия по отношению к соседним государствам и захват сопредельных территорий.

4. Преследование диссидентов и политические убийства.

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5. Преклонение перед фюрером.

Фашизм, как синоним национал-социализма, включает в себя все перечисленные выше признаки в полном объеме и одновременно.

Итальянский философ Умберто Эко и английский журналист Лоуренс Бритт определили фашизм в виде 14 характерных признака. Они были не правы. Некоторые из этих признаков можно найти практически в любой стране мира. На самом деле есть только 5 абсолютно доказуемых признака, имевших место в нацистской Германии, и все эти признаки мы видим в современной России после 2014 года.

1. Российской пропаганде удалось ввести в заблуждение очень многих людей в России и внушить им ложное восприятие реальности. Даже высокообразованные люди стали жертвами утонченной пропаганды. Им внушили мысль о нацистах в Украине, которые при поддержке Запада угрожают безопасности России. Этот абсурд был принят за истина большинством россиян и сегодня власть полагается на них. Точно также немецкая нация в 30-е годы 20 века была уверена в своем превосходстве над другими нациями под влиянием геббельсовской пропаганды. Геббельс говорил: "Дайте мне средства массовой информации и я из любой нации сделаю стадо свиней".

2. В России практически не осталось независимых СМИ, последние либеральные и независимые телеканалы и радио, такие как "Дождь", "Эхо Москвы", "Медуза" и "Радио Свобода", были закрыты сразу после начала боевых действий в Украине. Все российские телеканалы транслируют искаженную и ложную информацию как об Украине, так и о Западе, которая определяется властями. Законодательная власть полностью под контролем Кремля. Мы не слышим ни одного критического выступления против войны в Украине. В 3-м рейхе Бундестаг полностью зависел от исполнительной власти и фюрера. Весь крупный бизнес и банки в России находятся под полным контролем Кремля. Нефтегазовые компании в России, приносящие большую долю в бюджет страны, находятся в руках путинского окружения, хотя и являются частным бизнесом. Точно так же и в Германии вся промышленность работала на войну и получала заказы от государства и Рейх канцелярии. Суды и в 3-м Рейхе и в России - бутафория. Гестапо в нацистской Германии играло ту же роль, какую ФСБ и Росгвардия сегодня выполняют в России.

3. В октябре 1938 г. нацистская Германия оккупировала Судетскую область под предлогом защиты немецкого населения в Чехословакии, и вскоре 1 сентября 1939 г., после провокации на польской границе, развязала 2-ю мировую войну, вторгшись в Польшу и оккупировав ее. Затем Германия пошла оккупировать Францию и другие европейские страны. В зеркальном отражении мы видим аналогичные действия России, которая под предлогом защиты русскоязычного населения в Крыму и Донбассе аннексировала Крым в 2014 году и захватила часть Донбасса на востоке Украины. Под таким же совершенно ложным предлогом российская армия напала на Украину и начала бомбить мирные города и села. На самом деле Путин начал Третью мировую войну 24 февраля 2022 года, но Запад пока не хочет признавать этот очевидный факт.

4. В нацистской Германии власти жестоко преследовали любую оппозицию, отправляя ее в лагеря или физически уничтожая, часть оппозиции смогла убежать либо в Швецию, либо в Англию. Точно такое же явление наблюдается и сегодня в России. За протест против войны любой гражданин России может получить срок до 15 лет лишения свободы. Ряд оппозиционеров либо находятся в российских лагерях, либо покинули Россию в последние 8 лет. Уличные протесты в России жестоко разгоняются полицией и ОМОНом.

5. Критика немецкого фюрера Гитлера не допускалась. Он был возведен в ранг небесной мессии, способной привести страну к процветанию и мировому господству. Аналогичную картину мы наблюдаем сегодня и в отношении Путина. "Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России", — заявил не так давно спикер российского парламента Вячеслав Володин. Этим все сказано. Большая часть населения России верит Путину, даже если он говорит людям абсолютную ложь.

Подводя итог вышесказанному, мы видим, что сегодня Россия заняла место нацистской Германии и превратилась в 4-й Рейх, не имея шансов освободиться от этого зла. Тем не менее, у всех империй, таких как 4-ый Рейх, есть одно и неоспоримое свойство - они либо гибнут, либо распадаются под воздействием внешних и внутренних факторов.