Ринат Ахметов: сохранение свободы слова, политической и экономической конкуренции – это единственный правильный путь для Украины

Единственный правильный путь для того, чтобы Украина стала успешной, а граждане счастливы – это защита свободы слова, верховенства права, а также обеспечение экономической и политической конкуренции.

Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" заявил бизнесмен Ринат Ахметов.

"Мои цели (сильная, независимая и демократическая Украина – прим.) не изменились. Могу только добавить, что это означает: это – верховенство права, когда все равны перед законом; это – свобода личности и свобода слова, когда каждый имеет право голосовать за того, за кого хочет, и говорить то, что считает нужным; это – экономическая и политическая конкуренция (уровни, цивилизованные и европейские правила игры для всех)", — сказал Ринат Ахметов.

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По его словам, защита этих ценностей – единственный правильный путь развития для демократической и независимой Украины.

"Уверен, что это – единственный правильный путь к тому, чтобы Украина была сильной и успешной, а украинцы – счастливы", — добавил бизнесмен.