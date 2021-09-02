Резников рассказал, какая военная помощь от США нужна Украине: мы не говорим об атакующем оружии

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина готова разместить у себя войска США. Он пояснил, что военная помощь необходима в авиации и противовоздушной обороне.

Резников подчеркнул, что речь идет о защитном оружии, а не атакующем. По его словам, США могут помочь Украине различными средствами ПВО, не провоцируя россиян, передает Liga.net.

Министр отметил, что присутствие американских военных в стране зависит от того, в каком качестве они нам нужны. Например, для обучения, тренировки или для организации.

Резников отметил, что некоторые средства массовой информации исказили его слова и передали, что он выступил за военные базы. Однако для них необходимо вносить изменения в Конституцию Украины. Министр добавил, что, по словам юристов, если не называть военную базу – военной базой, то можно все.

Видео дня

Резников подчеркнул, что не видит никаких юридических препятствий для увеличения присутствия военных США в Украине. Они и так есть на тренировочных полигонах, где передают украинцам свой опыт.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Резников считает, что Россия стягивает технику, чтобы разместить ядерное оружие во временно оккупированном Крыму. Страна-агрессор намерена получить влияние на акваторию Черного моря, а также Сирию, Африку и южную часть Европы.