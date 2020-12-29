Резников объяснил, почему Россия пытается возродить СССР

Главной целью России является не только уничтожение Украины как независимого государства, но и создание определенного аналога советской "империи" для контроля соседних стран.

Такое мнение в интервью ТСН озвучил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он считает, что это необходимо руководству страны-агрессора, чтобы не потерять абсолютную власть и целостность Российской Федерации.

"Мне кажется, что геополитическая цель России – это восстановление своего влияния. То есть, это такая панимперская политика, которая всегда была в имперской России, затем в СССР, и в РФ как наследнице. Она хочет оставлять влияние, это в ее интересах, чтобы сохранить себя в своих границах. Поэтому надо иметь влияние на Украину, Беларусь, Молдову, страны Кавказа, страны Балтии. Это такой пояс их безопасности", – пояснил министр.

Резников добавил, что расчет Кремля прост: если он потеряет влияние в перечисленных государствах, то проиграет Западу. Кроме того, успешный опыт демократических изменений где-то впоследствии может вылиться в свержение власти в самой России.

"А это точно не устраивает российскую правящую верхушку. Даже белорусский кейс для них сегодня очень сложный. Возможно, перевыборы в Беларуси и были бы интересными, но это бы означало, что перевыборы – это следствие уличных протестов людей, которые за демократию и свободные выборы. А демонстрацию этого на территории РФ точно нельзя допустить", – подчеркнул чиновник.

Подытоживая, он добавил, что из Украины в РФ также стремятся вылепить негативный образ, пытаясь убедить население в том, что любые майданы всегда приводят к развалу и расколу.

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